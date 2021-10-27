Почему нельзя злить Козерога

Этот знак не умеет прощать, поэтому даже не думайте с ним ругаться.

Козерог считается одним из самых рассудительных, прагматичных и малоэмоциональных знаков зодиака. Поэтому кому-то может показаться странным утверждение о том, что Козерогов лучше не злить. Но это ровно до тех пор, пока вам не представится возможность столкнуться с ним в гневе – после такого опыта вопросы быстро отпадают.

Накручивает сам себя

Дело в том, что Козерог действительно скуп на выражение эмоций, но это не означает, что у него их нет – есть, да еще какие! Внутри него постоянно идет диалог, рефлексия – и с самим собой и с тем, кто его хоть как-то эмоционально затронул. Вы уже давно забыли о неосторожно брошенной обидной шутке, а Козерог запомнил. И более того, посчитал уже себя страшно оскорбленным и не прошло и пары лет, а вам от него прилетает «привет». Но это послание совсем не шуточное.

В своем внутреннем мире он давно превратил вас в страшного монстра, врага, от которого следует избавить мир и действия в ваш адрес будут соответствующие. Поэтому дважды подумайте, прежде чем пошутить, оскорбить или обесценить представителей этого знака зодиака – они очень злопамятны и мстительны.

Месть превыше всего

А еще Козерог бывает крайне уставшим из-за своих работ и увлечений и, не исключено, что вы просто попадете в его «нересурсный» период. Не имея сил на то, чтобы справиться со сложной ситуацией, он сорвется и устроит некрасивую сцену. В гневе этот знак очень неприятен – крики, оскорбления, битье посуды и швыряние вещей. Конечно, потом он устыдится своего поведения, но вот «зрители» еще долго будут приходить в себя после увиденного.

Казнить нельзя помиловать

Ну и вишенкой на торте – Козероги не прощают. А если и прощают, но былые хорошие отношения очень сложно восстановить. Легкости и доверия не будет, и при каждом удобном случае злопамятный Козерог будет напоминать о ваших промахах, стыдить, винить – в общем, делать все возможное, чтобы вы перестали чувствовать себя комфортно и безопасно рядом с ним.