С какими сложностями сталкиваются знаки зодиака-трансгендеры

Через какие проблемы проходит каждый трансгендер, меняя пол.

Не секрет, что трансгендерным людям жить гораздо сложнее. Они не могут принимать себя, долго сопротивляются своей ориентации, а еще испытывают давление со стороны общества и даже близких людей. Некоторые люди не обращают внимание на проблемы, а другие принимают их слишком близко к сердцу.

Главная сложность Овна-трансгендера – довести дело до конца. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, долго принимают себя, потому что мечутся и не могут определить, действительно ли они считают себя человеком другого пола. Из-за этого у них появляется тревожность и неуверенность в будущем, они то и дело норовят бросить это все. И через несколько таких взлетов и падений они наконец решаются и доводят дело до конца.

Телец может долго терпеть и ждать комфортных условий для своей жизни, но приспосабливаться к новым условиям им крайне тяжело. Главные сложности для Тельца начинаются после того, как он понимает свою нетрадиционную ориентацию. Он долго этому противится и хочет быть таким, как остальные. Если он проведет долгую работу над собой и примет себя, то поймет, что трансгендерность – это не диагноз.

У Близнецов тяжело строятся отношения с другими людьми. Они часто не воспринимают критику в свой адрес, но без проблем задевают чувства других людей. Им непросто вжиться в новое коммьюнити из-за резких высказываний в отношении других, и это сказывается на их уровне жизни. Найти единомышленников трансгендерам непросто, так как многие люди нетрадиционной ориентации скрываются, поэтому круг лиц ограничен. Когда от Близнецов начинают отстраняться, они думают, что с ними что-то не так, но не стоит отчаиваться, ведь репутацию можно восстановить.

Раки очень ранимы и чувствительны, что может сыграть с ними злую шутку. Они могут сходу угадать мысли и чувства определенного человека по выражению лица, поэтому долго решаются рассказать близким о том, кем они на самом деле себя ощущают. Это чувство несвободы может съедать человека изнутри. В конце концов он все-таки решается рассказать близким о своих проблемах, и тут есть два пути. Если Рака принимают, то он начинает жить спокойной жизнью и строить уют вокруг себя. Если его начинают высмеивать и оскорблять, он наращивает себе защитную «оболочку» и отстраняется от внешнего мира.

Львы сильно зависят от мнения окружающих. Они стремятся к славе и популярности, но быть публичным человеком-трансгендером тяжело. Именно с этой проблемой и сталкивается Лев. Он надеется, что окружающие люди примут его таким, каким он себя чувствует, но этого не происходит. Самооценка Льва попадает под удар, что делает его жизнь невыносимой. Однако если он обретет уверенность в себе, то поймет, что не должен что-то доказывать другим людям. Это делает его жизнь проще.

У Девы все должно быть идеально, но трансгендерность у многих людей ассоциируется с ненормальностью, поэтому Деве первое время очень тяжело принять свою ориентацию. До тех пор, пока представитель этого знака зодиака не завершит трансгендерный переход, он будет страдать, что его жизнь идет не по плану. С окончательным принятием себя Дева понимает, что все наконец встало на свои места. Вещи и события начинают обретать смысл, а у человека появляется душевный покой.

После осознания своей ориентации Весы долгое время мечутся между тем, действительно ли правильный выбор они делают. Представитель этого знака может несколько раз поменять решение, и это нормально для него. Однако он сам, как правило, этого не понимает. Поэтому у Весов часто путаются мысли и случается подмена понятий. Пока они сами для себя не определят, что им действительно хочется, они не смогут обрести стабильность в жизни.

Жизнь Скорпиона всегда полна страстей, но им плевать на мнение окружающих. Они делают все так, как они хотят и не слушают ни друзей, ни родственников. Главной сложностью в жизни Скорпиона-трансгендера считается поиск второй половинки. Для того, чтобы человек, рожденный под этим знаком, мог ему полностью довериться, могут пройти годы. Скорпион постоянно подозревает близких людей в том, что они хотят ему зла или показывают притворную любовь, и эти терзания не дают ему покоя.

Стрельцы преодолевают трудности спокойно и не падают духом при неудачах, но их чрезмерная импульсивность часто не играют им на руку. Они могут слишком рано или необдуманно сделать каминг-аут, а потом поплатиться за это отношением с близкими людьми. Они никогда не покажут, как им больно, и это – тоже одна из сложностей жизни Стрельца. Если они перестанут держать все в себе и будут делиться переживаниями с близкими людьми, то поймут, что есть те, кто готов помочь и выслушать.

Целеустремленные Козероги могут быть жестоки и агрессивны по отношению к близким людям, если те их предают. Они не дают вторых шансов, и сами от этого страдают. Если человек не принимает новый вид Козерога, то тот обрывает с ним все связи и начинает мстить, съедая сам себя. Свою боль и слабость окружающим они не показывают, от чего страдают еще сильнее. Людям свойственно ошибаться, дайте им второй шанс. Поверьте, второй раз они не смогут разбить ваше сердце.

Водолеи не могут сидеть на месте, и это касается не только физической активности. Они не привязываются ни к человеку, ни к виду деятельности, но рано или поздно начинают испытывать потребность в том, чтобы внести в свою жизнь стабильность. Как правило, они приходят к этому после того, как у них завершается трансгендерный переход, но в этот момент с ними рядом нет ни одного близкого человека, который мог бы помочь. Старайтесь не закрываться от людей и не избегать их.

Представители Рыб сильно зависят от мнения окружающих, поэтому для них главным ударом является давление со стороны общественности. Им тяжело открываться людям, из-за чего они испытывают сильный стресс. Рыбы понимают, что хотят всем рассказать о том, через что они прошли, но не могут это сделать из-за страха.