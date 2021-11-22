Самые жестокие женщины по знаку зодиака

Астролог рассказал, от каких женщин стоит держаться подальше.

Женщины – жестокие существа. Но некоторые из них – и вовсе тираны. О том, какие женщины наиболее жесткие и грозные, исходя из астрологической науки, читайте в этой статье.

О строгости и эмоциональной сухости Козерогов ходят легенды. Это именно те женщины, которые не плачут, узнав об измене, а молча уходят, переписывают все имущество на себя и разводятся, оставляя мужа-изменника ни с чем. Более того – они перепишут имущество на себя, даже если злодей не был мужем: до того Козерогини умные, властные и расчетливые. И конечно, чувствительные – но где-то глубоко внутри. И вот когда кто-то обижает мягкую сердцевинку души, им становится так больно, что они выходят на тропу войны – и просто устраняют врага.

Страстные и мстительные – Скорпионы. А самые страстные и самые мстительные – Скорпионши! Их отношения – самое ценное для них, и они всеми силами оберегают это самое уязвимое и нежное. Но если кто-то заденет их, месть будет долгой, продуманной и жестокой: женщина-Скорпион не отступает, даже если переборщила с наказанием. Наверное, женщины, совершающие убийства на любовной почве, в большинстве своем именно Скорпионы.

Девы очень расчетливы и педантичны: чуть что не так, как надо, внутри женщины-Девы начинает медленно, но верно подниматься волна возмущения и ненависти. Но это происходит настолько тихо и незаметно, что этап подготовки к акту наказания можно и не заметить (и это самое страшное!). Девы – настоящие садистки, они подавляют молчанием, взглядом исподлобья и отстранением. А еще, конечно, применяют различные штрафы для подчиненных. Психологическое давление и финансовое насилие – их конек!

Львы тоже садистичны. А все потому, что они считают себя самыми-самыми, то есть нарциссизм зашкаливает, и если кто-то не разделяет их восторга от самих себя, Львицы звереют. Не получив внимание, женщины-Львы просто выходят из себя, бросают мужчин, срываются на детей, увольняются с работ и всячески жгут мосты. Чтобы потушить этот пожар, требуются подарки и комплименты, много времени и неподдельное внимание. В общем-то, на фоне предыдущих трех ведьм женщина-Лев – просто милашка.