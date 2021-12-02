Что случится в судьбе Раков в декабре

Последний месяц 2021 года приготовим много приятных моментов.

Наступил последний месяц 2021 года, и интересно узнать, какие «новогодние сюрпризы» он приготовил для Рака.

Первый подарок – это возможность проявить себя в профессиональной деятельности. Несмотря на то, что декабрь для многих – сложный месяц, полный дедлайнов и профессиональных вызовов, Рак будет с ними успешно справляться. Все, что касается переговоров, аналитики, публичных выступлений, администрирования процессов, будет даваться легко и непринужденно. Если Рак вынашивает планы о смене работы или начале нового стартапа, то и здесь ему будет сопутствовать удача.

Второй подарок – легкое решение повседневных ситуаций. Не смотря на то, что в этом месяце могут быть неприятности со здоровьем (своим и ближнего круга), все пройдет в спокойном режиме, трудности будут преодолены. В партнерских отношениях тоже все будет достаточно гладко, ссор и расставаний не предвидится. Декабрь будет месяцем гармонии, совместных вечеров и посиделок, планирования будущего.

Третий подарок – новые возможности. В этом месяце Раки смогут завязать новые знакомства, в первую очередь в профессиональной сфере. Нужные люди и связи будут образовываться буквально «сами собой». Если же Рак одинок и занят устройством личной жизни, то декабрь – как раз тот месяц, когда судьба может подарить ему ту самую заветную встречу. Главное – не сидеть на месте, откликаться и инициировать новые активности, встречаться со старыми друзьями и коллегами. Любым вечеринкам лучше сказать уверенное «да».

Четвертый подарок – возможность завершить старые нерешенные вопросы. Во второй половине декабря Раки могут оглянуться на свое прошлое – для того, чтобы полностью закрыть давнишние, мучающие и забирающие энергию проблемы. Это могут быть и старые связи, и долги, любые нерешенные вопросы, которые казались «нерешаемыми» или бесконечно «зависшими». Здесь же можно ожидать проявления «бывших», но не с целью возобновить отношения, а для того, чтобы окончательно поставить в них точку. А ту энергию, которая освободится, можно смело направить в будущее – на планирование новых целей и покорение вершин в новом году!