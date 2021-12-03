Что произойдет в судьбе Водолеев в декабре

Звезды приготовили Водолеям множество ярких моментов.

Последний месяц 2021 года станет для Водолеев самым любимым – им, наконец-то, удастся вволю потусоваться с друзьями и коллегами.

Все, что откладывалось в течение года будет наверстано за последние недели. Важно помнить, рабочие тусовки легко превращаются в новые проекты и интересное сотрудничество, поэтому не стоит во время корпоратива забывать о работе – вполне возможно, в следующем году вы сможете реализовать самые амбициозные проекты! Главное запомнить, что сейчас время партнерства – успех будет возможен только в командной работе.

Во второй половине декабря Водолеям лучше внимательно следить за своими словами – как сказанными в реальном, так и в виртуальном мире. Вполне возможно, активизируются завистники, а также те, кому просто не нравится активная и энергичная позиция Водолеев. Некоторые подробности своей жизни точно не стоит выставлять напоказ. Так же может получиться неприятная история, когда хорошие и правильные побуждения будут неверно истолкованы и за них придется оправдываться, паше Astromeridian.

А еще декабрь может принести представителям этого знака неприятности на любовном фронте. Возможно, им предстоит узнать не самую приятную информацию о своем партнере – долги, измены, старые «скелеты». А свои секреты лучше надежнее перепрятать, а еще лучше – сделать так, чтобы скрывать было нечего. В декабре очень высока вероятность ссор, недопониманий, обмана и манипуляций. Поэтому в новые отношения в этом месяце лучше не вступать, а подождать, пока узнаете потенциального партнера получше.

Если же Водолей уже успел обзавестись семьей и детьми, то декабрь – это хорошее время для того, чтобы организовать большую и шумную детско-родительскую встречу. Она пройдет на «ура»! Вообще, в этом месяце Водолею не стоит быть одному – перспективы его развития скрываются именно в коллективных мероприятиях. Хорошей идеей будет запланировать встречу Нового Года в большой компании или совместный загородный выезд. Кроме отдыха, Водолей получит новые идеи и начнет их реализовывать в наступающем году.