Что произойдет в судьбе Дев в декабре

Деву могут готовиться к головокружительным переменам и крутым возможностям.

Последний месяц уходящего 2021 года станет для Дев месяцем инсайтов и отпускания прошлого. В первой половине декабря станет понятно, что все события – это хорошо спланированный пазл, который привел Деву в ту точку, в которой она находится сейчас и вместе с этим придет и благодарность, и понимание к тем, кто помог начаться этим переменам.

А чтобы озарения проходили в более комфортной обстановке Девам лучше пределы своего уютного домика не покидать, хотя вряд ли им захочется много путешествовать в декабре. Лучше сосредоточиться на ближнем круге – на себе и своих близких, для всех остальных еще будет время. Однако стоит быть осторожными и не переусердствовать – иногда родным тоже хочется отдохнуть от перфекционизма Дев и довольно высоких требований к себе.

Ближе к зимнему солнцестоянию, которое случиться 21 декабря, а также сразу после, представители этого знака могут начать фонтанировать неожиданными идеями: от банальных стартапов и бизнес-планов до модернизации мироустройства. Им может даже захотеться резких перемен на всех фронтах: переехать в другой город или хотя бы квартиру, начать изучать что-то новое, поменять работу. И эти мысли от себя гнать не стоит. Лучше записать их в список желаний и положить под елочку – в новом году части из них суждено исполнится, пишет AstroMeridian.

В конце декабря для тех, кто очень хочет быть замеченным руководством или потенциальными инвесторами, будет хороший шанс выделиться. Главное опять же – не переборщить с экспертностью, но и ни в коем случае не отмалчиваться в уголочке. Когда внутренний голос будет говорить «скажи, выступи!» ему лучше последовать.

Тем Девам, кто уже обрел своего партнера лучше посвятить этот месяц друг другу – тихое, домашнее время под пледиком с сериалом и семейным ужином. Тем же, кто пока наслаждается одиночеством, но думает о возможности создания пары – внимательно оглядитесь вокруг. Вы можете встретить свою половинку, но нужно быть внимательными и осторожными, а также несколько снизить свои высокие требования. Встреча с большой вероятностью случится в ближнем кругу.