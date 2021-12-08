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Какие знаки зодиака ненавидят Львов

8 декабря 2021ЗодиакДиана Сабитова

Царственный знак нравится далеко не всем.

Какие знаки зодиака ненавидят Львов
Фото: mrssalty.ru

Самолюбивый царь зверей Лев часто вызывает у окружающих не восхищение (как бы ему хотелось), а злость и отвержение. В общем-то, это не удивительно – не всем нравятся самолюбивые эгоисты, зацикленные только на своей персоне. Но есть несколько знаков, с которым у Львов случаются особенно напряженные отношения.

Рыбы

Представителям этого знака чуждо самолюбование и напускной лоск, они ценят людей за искренность и открытость и поэтому Львы их откровенно раздражают своим поведением. Рыбы хотят глубоких и доверительных отношений, интересных разговоров и узнав о том, что за рассказами Льва часто ничего не стоит, кроме его фантазий, вычеркивают его из своего ближнего круга.

Дева

Девы также недолюбливают Львов за потребность быть всегда в центре внимания, а еще за то, что Львы совсем не те, кто будет тщательно и последовательно выполнять поручения и заботиться о состоянии ближнего. Поверхностность и необязательность Львов часто закрывает им путь в дом и сердце представителей этого знака.

Скорпион

В борьбе за первенство Львы часто сталкиваются со Скорпионами, которым тоже нравится блистать и производить самое лучшее впечатление на окружающих. Скорпионы любят закулисные игры и коварный расчет, поэтому в этом противостоянии они чаще побеждают, что усугубляет соперничество. Если так случиться, что у Льва и Скорпиона возникнет общая цель – ненависть и вражда на всю жизнь гарантирована.

Козерог

Такая же история может случиться и с Козерогами – те очень ценят долгий кропотливый и, главное, честный труд, а если вдруг получится так, что Лев на глазах Козерога получит какие-то блага благодаря своей харизме, а не знаниям – Козерог оскорбится на свою жизнь и начнет планомерно уничтожать соперника.

Рак

Рак, обладающий очень высокой чувствительностью, может быть случайно задет или унижен Львом, и Лев этого, скорее всего, и не заметит. А вот Рак не только заметит, но и не забудет – и будет держаться от этого знака зодиака как можно дальше. Лев для Рака становится эмоционально опасным человеком, который может ранить, и таких людей они вряд ли допустят в свой ближний круг.

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