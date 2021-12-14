Черты характера знаков, о которых не говорят астрологи

Наверное, каждый из нас может сходу сказать, кто такой «типичный Козерог» или «обычная Дева».

Многие наши читатели уже научились хорошо разбираться в том, как зодиак влияет на характер человека. А как насчет нескольких фактов, о которых мало говорят, но они все равно проявляются?

Начнем с Овнов. Мы их знаем как довольно агрессивный и непримиримый знак, готовый на все, ради достижения «своей правды». Но мало кому известно, что Овнам очень нравится радовать тех, в кого они влюблены, они получают удовольствие от того, что счастлив их объект обожания. И, в момент влюбленности они ничего не хотят взамен, как говорится «лишь бы милый был рядом».

Многие знают, что Тельцы очень терпеливы, а также бывают очень настойчивы в своих целях. Но мало кто знает, что внутри огромного быка живет маленький испуганный зверек, который просто огрызается на окружающих. А еще Тельцы никогда и никого не прощают, это очень злопамятный знак.

Многим известны Близнецы как потенциальные обманщики и аферисты. Но мало кто знает, что своим друзьям и близким этот знак очень предан и готов на все ради тех, кто его не оставил в беде. «Снимет последнюю рубаху» – да, это про Близнеца.

Про обидчивость Раков складывают легенды. Но ради того, чтобы оградить себя и членов своей семьи от потенциальных невзгод, Рак по-настоящему готов «разбиваться в лепешку» – и даже физическое недомогание его не остановит.

Львы обожают внимание и интерес к собственной персоне, а вот про то, что они терпеть не могут лгунов и лицемеров известно немногим. А еще – Лев очень верный знак зодиака. Однажды выбрав, Лев будет со своим партнером до самого конца что бы это ни значило.

О перфекционизме Дев слагают легенды. Но очень часто оказывается, что Девы сами живут в страшном бардаке и они очень зависимы от настроения близких. А еще – Девам очень тяжело быть в любом партнерстве с представителями этого же знака.

О том, что у Весов «Семь пятниц на неделе» тоже довольно широко известно. А вот о том, что они жуткие ленивцы – знают немногие, ровно как и о том, как тяжело дается Весам любое принятие решения. Муки выбора – это про этот знак зодиака.

О том, что Скорпион все стены лбом расшибет, но добьется своего, а также про то, что ничем не погнушается на пути к своей цели – тоже знают многие. А вот о том, что Скорпион очень честен и прямолинеен знают далеко не все. Так же, как и о том, что это высокочувствительный знак зодиака, остро чувствующий все, что происходит с окружающими его людьми.

Стрельцы тщеславны и очень неоднозначно проявляют себя на любовном фронте. Попросту говоря, часто меняют партнеров и оставляют после себя шлейф неоправданных ожиданий. Однако, как это ни удивительно, ради семьи и детей они способны горы сворачивать. Из них получаются великолепные родители, чей опыт можно и нужно перенимать.

Считается, что Козероги очень консервативны и упрямы. Но мало кто знает, что они обожают все новое, например, менять интерьер или путешествовать, осваивать новые привычки и, конечно же, тоннами поглощать информацию. И да, Козероги способны изменять свое мнение, просто они очень долго к этому идут.

Водолеи известны, как любители больших тусовок и сборищ, и кажется, что они довольно поверхностны и глубоких отношений ни с кем не завязывают. Это совсем не так – Водолеи очень сильно привязываются к близким людям и очень бояться их потерять. С теми, кто «запал» им в душу, они будут стараться сохранять отношения на протяжении всей жизни, что бы ни происходило.

Многие знают Рыб как отличных и верных друзей, готовых прийти в любую минуту на помощь. И это чистейшая правда. Но мало кто знает, что свои обещания Рыбы не всегда держат, а еще, что то, что они говорят, и то, что они делают, – это две большие разницы. Дело в том, что Рыбы много времени проводят в мире иллюзий, поэтому то, что им бы хотелось очень сильно, отличается от того, что есть на самом деле.