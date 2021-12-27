Почему Весы – лучший знак зодиака

Далеко не каждый может похвастаться таким отношением к дружбе и любви.

Под Новый Год, когда мы будем встречаться с друзьями и близкими за праздничным столом, самое время вспомнить о тех качествах, за которые мы друг друга любим – и напомнить об этом их обладателям.

За что нам так нравятся Весы

Весы любят и поддерживают наши инициативы. Да, это правда – они не всегда доходят с нами до конца пути, но в начале, когда мы сомневаемся и не можем на что-то решиться, чувствуем неуверенность, поддержка и советы Весов бесценны.

Когда мы идем в магазин одежды или думаем над выбором подарка – к кому мы обращаемся? У кого отменное чувство стиля и понимания потребностей другого человека? Да, это снова наши любимые Весы!

А еще – в компании Весов нам всегда интересно, они прекрасные рассказчики, они много где бывали и много что видели, им всегда есть чем поделиться и вечер в компании Весов будет насыщенным и интересным.

А если нам повезло работать в Весами в одной команде, то мы можем рассчитывать на дружеское плечо. Если какая-то рабочая задача поручена представителю этого знака, мы можем быть уверены, что все будет сделано со 100% отдачей и качеством.

Лучшие качества Весов

А сколько раз они с легкостью решали проблемы с переговорами, встречами с нужными людьми и генерировали креативные идеи и решения? Эти качества точно заслуживают благодарности и признания.

Если Весы наш друг, то ему всегда можно пожаловаться на несправедливость происходящих в жизни событий. Весы будут на вашей стороне, и вы точно можете рассчитывать на то, что вам посочувствуют и вас поддержат. Возможно, не просто словом, но и планом дальнейших действий.

Ну а если нам посчастливилось влюбиться в представителя этого знака – то нас ждет самое интересное и романическое приключение. Весы – чувственный знак, им покровительствует сама Венера, поэтому такие отношения точно окажутся незабываемыми, передает Лиза.

Под знаком Весов часто рождаются талантливые люди – артисты, актеры, художники, писатели и поэты. Нам нравится созерцать то, что они создают, они дарят нам эмоции и переживания – это тоже заслуживает признания и благодарности!