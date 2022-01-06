Какие знаки зодиака разбогатеют в январе 2022 года

Повезет сразу пяти знакам зодиака.

Итак, Новый Год уже постучался в наши двери и самое время подумать, кому Тигр принес под елочку денежные подарочки?

Начнем со Скорпионов. Наверное, многие привыкли к тому, что представители этого знака Зодиака часто фонтанируют самыми необычными идеями – о смене работы, новом бизнесе, резком повороте карьеры. И, что самое удивительное, у них это часто работает – именно там, где другие говорят: «да не может такого случиться!». И начало года вполне подойдет для того, чтобы Скорпионы начали реализацию своих дерзких планов. Шансы получить первую прибыль уже в этом месяцев достаточно высоки. Главное – не тянуть, а почувствовав порыв, начать действовать!

Рыбам в первый месяц года может улыбнуться удача в виде внезапного выигрыша или подарка, так что имеет смысл попробовать хотя бы разок купить лотерейный билет. Или же наведаться с визитом к дальним родственникам – вдруг у них припасен для вас небольшой конвертик с хрустящими бумажками?

Козероги – те, кто имеет некоторую сумму и раздумывает над тем, куда бы ее инвестировать: вам также может улыбнуться удача. Поэтому если вы найдете интересный инвестиционный проект в январе и будете сомневаться – оставляйте все сомнения, вкладывайтесь. Конечно, дивиденды вы получите позднее, но январь – хорошее время для старта.

Раки тоже не останутся в стороне от финансовой удачи. Но у них все будет просто и банально – давнишние договоренности о повышении или же давно заключенные контракты принесут обещанную прибыль. Также можно ожидать финансовых поступлений от старых кредиторов, даже тех, от которых уже потеряна надежда на возвращение долга.

Львы тоже будут щедро одарены Тигром в этом январе. Им неожиданный финансовый сюрприз придет в виде подработки или же новых рабочих обязанностей, за которые будет щедрая доплата. Старые клиенты и договоренности могут проявиться в первом месяце зимы и принести прибыль – даже больше, чем Львы рассчитывали. Но здесь все честно – Лев пожинает плоды той подготовительной работы, которую сделал в 2021 году.