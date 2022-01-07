Какие знаки зодиака встретят свою любовь в 2022 году

Кто-то в этом месяце влюбится по уши.

Ну чтож, Куранты прогремели и ознаменовали начало нового года. Давайте посмотрим, каким знакам зодиака удача улыбнется на любовном фронте уже в январе 2022?

Тельцы – вам может улыбнуться неожиданное знакомство, которое перерастет в нечто большее. Так как вы редко покидаете пределы своего дома и мало бываете на шумных тусовках, ждите судьбоносную встречу в кругу знакомых – вполне вероятно, что как раз на Новогодние или Рождественские гуляния, заглянув к друзьям, вы встретите «ту самую» половинку. Поэтому потратьте первые две недели года на встречи с родными и близкими, не отказывайтесь от приглашений в кино и театр, соглашайтесь и на выезды на природу.

Близнецы, зарегистрируйтесь в приложении для знакомства. Нет, ничего страшного, это не стыдно – просто обозначьтесь там. В январе вы можете найти «своего» человека, конечно, не сразу, а после нескольких свиданий, но высока вероятность, что случиться долгожданная встреча. Помешать этому может только ваша лень и желание «посидеть в телефончике» вместо того, чтобы одеться и выбраться хоть куда-нибудь. Вспомните, под лежачий камень вода не течет! И не попадайте во власть слишком сильных ожиданий – иногда одной встречи недостаточно, чтобы по-настоящему разглядеть человека.

Козероги, если проявите смелость и решительность, то вполне сможете изменить свою ситуацию на любовном фронте. Что это значит? Приглашают в гости – соглашайтесь, зовут на свидание – идите. Без особых ожиданий, просто для того, чтобы развеяться, отдохнуть от работы и рутины. И не позволяйте победить вашей обычной логике: «да ну, лучше я посижу-поработаю». Удача улыбнется в этом месяце тем, кто по-настоящему готов к переменам! Кстати, о переменах – проверьте, не оставили ли вы чего-то лишнего и тянущегося с прошлого года? Может быть, все-таки кому-то нужно написать прощальную смс? Или поставить окончательную точку в давно затянувшемся многоточии? Или просто наконец решить для себя – все, я готов начать жизнь с нового листа? Вперед, этот месяц готов ответить на ваши давние желания!