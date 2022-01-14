Ваш главный враг по знаку зодиака

Каких людей стоит обходить стороной каждому знаку зодиака?

У каждого из нас есть свой заклятый враг – тот, чей характер прямо противоположен нашему и который все делает не так. О том, кто ваш главный враг исходя из вашего знака зодиака, читайте в этой статье.

Сам по себе Овен – импульсивный и прямой, поэтому его враг – Рыбы. Оно и ясно: Рыбы мутные, изворотливые и легко врут, если им это выгодно.

Главный враг Тельца – Водолей. Дело в том, что Водолей с его стремлением разрушить рамки и выйти за все границы ставит под сомнение безопасность и стабильность – высшие ценности Тельца.

Больше всего Близнецы ненавидят скуку и занудство, поэтому из злейший враг – кто? Правильно, скучный, нудный и вечно правильный Козерог.

Раки неторопливы, превыше всего они ценят безопасность собственных чувств, а вот кто плевать хотел на безопасность и чувства Рака, так это Овен.

Лев – он царь. И любой, кто не желает признавать привилегированность и избранность Его Величества, является злейшим врагом Льва. Близнецы плевать хотели на чужое высокомерие, так что вы поняли, кто тут враг Льва номер один.

Девы до ужаса педантичны, а тот, кто нарушает порядок, заслуживает самого сурового наказания. Обычно этим кем-то оказывается Стрелец, который часто ведет себя как слон в посудной лавке и этим страшно бесит Деву.

Весы всегда сохраняют лицо: они не любители ярких эмоций и капризного поведения. А вот Рак – любитель, поэтому с этим своим драматизмом Рак является злейшим врагом Весов.

Скорпион с его постоянной жаждой деятельности терпеть не может тех, кто склонен к бездействию. Весы с их дипломатичностью и либеральностью – враги Скорпиона.

Стрельцы – люди простые. Они открыто выражают свои желания и не обижаются на шутки. А вот Скорпионы на шутки Стрельцов обижаются и жаждут мести, поэтому они быстро становятся заклятыми врагами Стрельцов.

Злейший враг Козерога – Лев. Ну потому, что Козерог любит четкую иерархию, в которой главный тот, на ком больше ответственности. А Лев плевать хотел на такую иерархию, он считает себя главным просто потому, что красавчик и вообще царственная особа.

Водолею для счастья надо мало: чтобы от них отстали и дали спокойно заниматься их сумасшедшими делами. А кто у нас главный нелюбитель сумасшедших дел? Верно, Дева.

Рыбы такие нежные и воздушные, что любое упоминание о материальном и бытовом жестко опускает их с небес на землю. А кто у нас любит поговорить о земном и насущном? Правильно, Телец.