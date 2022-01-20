Как определить свой духовный возраст

Духовный возраст — это внутреннее состояние человека, то, как он себя ощущает.

Каждому знаку зодиака присущ свой духовный возраст. Однако стоит отметить, что на сколько бы лет вы себя не ощущали, это не сможет изменить цифру в вашем паспорте. Давайте же узнаем, сколько лет вашему духовному состоянию.

Представители Овнов зачастую сохраняют в себе детскую энергию и умение радоваться любым мелочам. Даже самую обыденную ситуацию они способны переживать как нечто невероятное. Их знак зодиака считается одним из самых жизнерадостных. И духовный возраст им присущ соответствующий — от одного года до семи лет

Тельцы довольно рано приобретают огромный багаж жизненного опыта. Кроме этого, им не чуждо чувство комфорта, и они получают неимоверное удовольствие от материальных благ. Представители этого знака зодиака стараются придерживаться золотой середины, поэтому и их духовный возраст составляет около 35-45 лет.

Близнецы считаются двуликим знаком зодиака. Им одновременна присуща легкость, активность, задорность и желание черпать новые знания. Они постоянно пытаются найти себя, даже в старости они так могут и не понять, чего им хочется от жизни. А это, как всем известно, присуще возрасту от 20 до 30 лет.

Духовный возраст Раков более 80 лет. Они практически с ранних лет осознают все тяготы жизни, пытаются познать Вселенную и обладают невероятной мудростью. К представителям этого знака зодиака часто обращаются за ценным советом, а младшее поколение относится к ним с уважением.

Львы считаются достаточно самоуверенным знаком зодиака. И поэтому их духовный возраст находится на рубеже 30-летия, а конкретнее от 28 до 35 лет. В этом возрасте люди уже обычно знают, чего они хотят и чего стоит ждать от этой жизни. Они ни в чем себя не ограничивают, и сами решают, каким будет их будущее.

Представители Дев наделены такими качествами, которые свойственны человеку 60-летнего возраста: педантичность, скрупулезность, кротость. И, как земной знак, они очень внимательны и надежны, а накопленный опыт позволяет довольно быстро и эффективно решать все проблемы, которые встречаются на пути.

Обладатели знака зодиака Весы пытаются постоянно найти баланс, как в жизни, так и в душе. Именно поэтому их духовный возраст постоянно колеблется: в одно время они задорные дети, а в другое уже мудрые старики. А вот когда их тело и разум пребывают в гармонии, то их духовный возраст находится где-то между 42 и 49 годами.

Скорпионы обычно раньше всех встречаются лицом к лицу с кризисом среднего возраста, и чаще других уходят в затяжные депрессивные состояния. Но при этом они считаются бесстрашным и энергичным знаком зодиака. И, кроме этого, они не боятся старости, поэтому их духовный возраст составляет около 50 лет.

Душе Стрельцов около 30 лет. Они никогда не унывают, стараются следовать своей мечте и наслаждаются свободой в полной мере. В жизни представителей этого знака зодиака преобладает либо состояние хаоса, либо праздника, среднего не дано.

В юном возрасте Козероги обычно серьезны, практичны и даже немного пессимистичны, а вот в старости все наоборот. На рубеже 50 лет представители этого знака зодиака снимают с себя груз прошлых лет и молодеют на глазах. Они начинают проще относиться к жизни и наверстывают все то, что могли упустить за прожитые годы.

Духовный возраст Водолеев можно оценить примерно в 50 или 60 лет. Они будто находятся на этапе, когда уже пережили кризис среднего возраста, и стараются проживать жизнь в свое удовольствие, зачастую при этом не думая о последствиях.

Астрологический возраст Рыб находится в промежутке от 75 до 85. Они не боятся изменений в своей жизни и принимают их с распростертыми руками, в том числе и старость. Друзья довольно часто к ним обращаются за мудрым советом, а для самого знака зодиака важны тишина и покой.