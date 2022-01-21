Знаки зодиака с самыми сильными Ангелами-хранителями

Ангелы хранители – это те, кто незримо помогает нам, направляя и оберегая в нашей повседневной жизни.

О том, представители каких знаков зодиака имеют наиболее мощных ангелов-хранителей, читайте в этой статье.

Козероги кажутся закрытыми и холодными, но именно они обладают бешеной природной интуицией, которая способна вывести их на верный путь в любой, даже самой сложной ситуации. Это работа их ангелов-хранителей, которые шепчут Козерогам очень ценные вещи на ушко. И надо сказать, Козероги отлично их слушают и слышат. А самое главное – используют.

Ангелы-хранители Тельцов – это такие природные элементали, которые говорят с Тельцами на языке земли, ветра и воздуха – то есть на самом материальном языке, который обычно мало кто слышит. Многие считают Тельцов слишком материальными, но это ошибка: именно прислушиваясь к материи, Тельцы слышат тонкие голоса своих ангелов-хранителей.

Скорпионов знают как тех, кто слишком эмоционально и даже драматично реагирует на жизнь. Но это именно потому, что их ангелы-хранители обитают в поле эмоций: самого Скорпиона и тех, кто его окружает. Именно поэтому Скорпионы, чтобы услышать голос своего ангела, чаще других соединяются с этим полем – самым непостоянным, ярким и часто болезненным. Просто Скорпионы так слушают жизнь и получают ценную поддержку.

Представители знака Водолей, находясь под управлением Урана, планеты расширения рамок познания и божественной интуиции, получают сигналы от своих ангелов-хранителей напрямую из космоса. Им даже делать ничего не нужно, чтобы слышать их голоса: внутренняя сонастроенность с помогающей силой делает свое дело.

Ангелы-хранители представителей знака Близнецы – легкие, нежные и летящие. Близнецы слышат их голосок всегда и везде, чаще он звучит как детский лепет или ласковый шепот, и стоит Близнецам прислушаться, они получают ценные советы. Также их ангелы-хранители проявляют себя в виде самых разных знаков: на улице, дома, везде