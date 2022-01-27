Знаки зодиака, чей взгляд лучше рентгена

Некоторые люди могут угадывать наши мысли по щелчку пальца.

Бывало ли в вашей жизни так, что под пристальным взглядом человека вы начинали чувствовать себя неуютно? Кажется, что он проникает в самые сокровенные уголочки души и получает доступ ко всему важному и личному. А что если вам действительно не кажется? Ведь мы знаем, что несколько знаков зодиака обладают этой способностью – моментально считывать информацию о человеке (нам еще везет, что не все осознают что и как они делают). Давайте разберемся – кого нам следует опасаться больше всего?

Они моментально читают людей из-за врожденной эмпатии. А уж что они будут делать с этой информацией – зависит от того, насколько они заняты какими-то другими процессами. Так как к Рыбам информация о мире поступает регулярно, они не станут особенно заострять на ней внимание, у них и другие дела есть. А вот если вдруг так получилось, что вы чем-то интересны Рыбам – да, тут они займутся аналитикой по полной. Еще и разузнают у общих знакомых, насколько их выводы верны и не обманывает ли их интуиция.

Если вы поймали их пристальный взгляд, то, как минимум, нужно забеспокоиться. Они всегда знают, чего и от кого хотят и прекрасно понимают, каким даром наделены. Более того, они не просто считывают информацию, они буквально «проникают в душу», ломая все преграды и барьеры. Зачем? Цель для них, как известно, оправдывает средства. Они давно все просчитали и дальше ждут – или вашего расположения, чтобы сделать другом, или же вашей оплошности – если они записали вас в свои враги.

И конечно же, не можем мы забыть про Козерогов. Для представителей этого знака зодиака «мониторить» других людей просто развлечение. Как и Скорпионы, они с легкостью ломают защиты и проникают в самые сокровенные уголки души просто потому, что могут. С полученной информацией они обходятся по-разному – в основном, просто «ставят ее на полку» в своей бесконечной библиотеке человеческих душ, но с радостью ей поделятся, если кто-то поинтересуется вашей персоной.