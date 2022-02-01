Знаки зодиака, которые теряют красоту быстрее всех

Красота и молодость – самый, пожалуй, дорогой ресурс.

Есть те, кто в свои средние годы выглядит лучше, чем в молодости, но есть и прямо противоположные. О том, какие знаки зодиака теряют красоту быстрее всех, читайте в этой статье.

Интенсивная жизнь Овнов заставляет их растрачивать свой физический ресурс очень быстро, порой не задумываясь о том, как это повлияет на их здоровье и внешность. Поэтому Овны часто выглядят старше своих лет, часто, кстати, это идет им на руку: их принимают за более зрелых и солидных людей.

Стрельцы, подобно Овнам, ведут активный образ жизни. Но есть отличия: Стрельцы более склонны к тому, чтобы «загребать жар чужими руками», поэтому они склонны терять красоту, наборая лишний вес. Они много хотят и при этом экономят силы, что выливается в духовную измотанность и физическую заброшенность. Ранние морщины, лишний вес, дряблые мышцы – продолжать можно бесконечно.

Раки слишком эмоциональны, и этим все сказано. Там, где кто-то другой не проронит и слезинки, Рак убьет большой кусок своих нервов. Спокойные люди дольше всего сохраняют свою молодость, а Раки В общем, если бы не чувственная разнузданность, красоты у Раков было бы гораздо больше.

Скорпионы очень страстные люди. И, подобно Ракам, они не задумываются о том, как их эмоциональность влияет на внешний вид и ресурс. А она влияет: часто Скорпионы просто забывают заботиться о себе – хорошо есть, достаточно спать – поэтому и физическая форма страдает первой. Совет Скорпионам – почаще переключаться на материальный план, даже если он кажется неважным.

У Водолеев картина более сложная: они, с одной стороны, вечные дети и сохраняют молодость на долгие годы. Но с другой – они так же, как и Скорпионы, не заинтересованы в заботе о физическом теле, поэтому это самое тело теряет молодость и красоту раньше, чем следовало. Совет такой же, как и Скорпионам: подумать о теле, ведь душа все равно бессмертна.