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Какие знаки зодиака разбогатеют в феврале 2022 года

2 февраля 2022ЗодиакДиана Сабитова

Некоторым знакам в этом месяце круто повезет в финансовой сфере.

Какие знаки зодиака разбогатеют в феврале 2022 года
Фото: Кадр из фильма "Шальные деньги"

Многим из нас время от времени не хватает денег. Но для некоторых финансовый вопрос решится уже в этом месяце – на них польется дождь из хрустящих бумажек. Кому же так круто повезет?

Овны

Февраль 2022 года по-настоящему тот месяц, когда госпожа фортуна может улыбнуться представителям этого знака. Что делать, чтобы ее не упустить? Рисковать. Инвестировать, если давно собирались, выступать с предложениями, если давно хотели, начинать новое. Для тех же, кто сидит на месте, тоже возможны бонусы, но не такие масштабные – повышения, небольшие премии.

Близнецы

Февраль подарит новые партнерства и возможности. Поступающие предложения о смене деятельности, так же, как и Овнам, лучше принять – они принесут финансовый успех, кто бы что ни говорил. Если были идеи о самостоятельном плавании или вы давно вынашивали план дерзкого стартапа – вперед, этот февраль то самое время, которое нельзя упускать.

Весы

В отличии от предыдущих знаков, их финансовый взлет будет связан больше с пассивным доходом – возможно, в этом месяце как раз решаться давнишние вопросы, связанные с инвестициями, выплатой процентов. Также возможны авансы – но за эти суммы еще придется поработать потом. Также в феврале 2022 хорошо заводить новые деловые контакты и договариваться о совместном финансовом будущем.

Водолей

Легко и непринужденно получат прибавку к своим доходам в этом месяце его именинники – Водолеи. Им звезды обещают повышение, прибыль и другие блага. В общем-то, это логично – в новый год жизни лучше вступать с хорошей финансовой подушкой. А вот от новых начинаний им в этом месяцев лучше воздержаться – пока еще для них идет «время сбора урожая». Ни и от конвертиков с подарками тоже отказываться не стоит – а их будет в избытке.

Стрелец

Стрельцы тоже могут поблагодарить наступающий февраль, правда, их финансовые улучшения будут не столь масштабны. Но небольшие премии, возвраты долгов и подарки вполне смогут улучшить их настроение в холодные дни уходящей зимы.

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