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Какие знаки зодиака встретят свою любовь в феврале

3 февраля 2022ЗодиакДиана Сабитова

Некоторые знаки в этом месяце смогут окунуться в пучину эмоций и чувств.

Какие знаки зодиака встретят свою любовь в феврале
Фото: Кадр из фильма "Дорога перемен"

Февраль – месяц влюбленных. Уже с первых его чисел мы можем попасть под эту магию – магию любви. Но повезет далеко не всем. Рассказываем, кто именно водит в число этих счастливчиков.

Овны

Представители этого знака уже почувствовали дыхание весны и им хочется романтики, приключений, отношений. Овны начнут «просыпаться» уже с начала месяца и оглядываться по сторонам. И действительно, с очень большой долей вероятности они найдут того, в кого влюбятся. Главное – соблюдать осторожность и все-таки немного выдохнуть, прежде чем бросаться в новые отношения с головой. Можно не разглядеть человека и вместо прекрасного романа получится любовная драма.

Раки

Последний месяц зимы готовит им немало приятных сюрпризов – велика вероятность получить неожиданное признание в любви и предложение отношений. Февраль щедр на приятные романтические эмоции, так что этому знаку лучше подготовиться – и эмоционально, и физически: релакс, фитнес, салон красоты. Невозможно угадать, где настигнет Рака стрела купидона, но, похоже на то, что он уже прицелился.

Девы

Если цель Девы – встреча и отношения, она ее в этом месяце достигнет. Если же нет, расстраиваться не стоит. Февраль благоволит этому знаку и поддерживает их и в финансовых, и в любовных решениях. Сюрпризы тут случатся вряд ли. Скорее всего, предложение поступит со стороны давних знакомых или же от тех, с кем уже потеряна надежда на восстановление связи. Начавшаяся в феврале 2022 года любовная история, будет иметь долгоиграющее продолжение и, вполне вероятно, закончится браком, а на меньшее Девы и не рассчитывают.

Козерог

Также Фортуна в этом месяце одарит и другой земной знак – Козерога. Козероги начнут просыпаться от зимней спячки, у них появится потребность общаться, и встреча со второй половиной станет очень возможной реальностью. Скорее всего, это будет новое знакомство, но в «старом» месте – у друзей, в кафе, в фитнес-клубе. Все пройдет легко и без усилий – совместная деятельность, как известно, легко объединяет.

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