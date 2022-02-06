Что ждет Раков, Львов и Дев в феврале

В последнем месяце зимы жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Рак

В феврале стоит меньше анализировать и чаще прислушиваться к интуиции — она подскажет верное решение. Особенно, если появится какой-то спорный вопрос, на который будет тяжело быстро найти ответ. Вообще месяц будет непостоянным: готовьтесь к взлетам и падениям. Зато скучать не придется. Если сумеете подстроиться, то получится неплохо заработать и продвинуться вперед. Направьте все усилия на достижение желаемого в начале месяца, а середину посвятите отдыху и снятию стресса. Проведите время с близким друзьями, съездите загород, запишитесь на массаж — наберитесь сил. Уже скоро ваша жизнь вновь станет активной и насыщенной. В погоне за успехом, постарайтесь прислушиваться к организму. Ему нужен отдых.

Лев

У многих Львов наступит звёздный час. Наконец-о вы сможете позабыть о проблемах и направить всю энергию на продвижение себя и своих талантов. Вы полны энтузиазма, особенно, в начале месяца. Так действуйте! И тогда сможете многого добиться. Также стоит найти время на генеральную уборку: стоит навести порядок и выкинуть из своей жизни людей, которые лишь доставляют вам неудобства. Тогда двигаться вперед без такого балласта станет куда проще и быстрее. В середине месяца придется много спорить, отстаивая свои интересы. Но эффективнее все же будет стать более гибкими, и тогда получится выкрутиться из любой ситуации. Именно упрямство может помешать вам добиться успеха, ведь мало кто-то захочет вести переговоры с такой несговорчивой личностью.

Дева

Февраль вам подарит много крутых возможностей. Но сумеете ли вы ими воспользоваться? Чтобы значительно улучшить свою жизнь, придется немало потрудиться. И если вы не уверены в своих силах, лучше не брать на себя большие проекты. Иначе у вас ничего не получится, и вы будете винить самих себя. Зато Вселенная будет радоваться вас приятными сюрпризами, которые смогут надолго вернуть настроение. Правда радоваться жизни долго не получится — вновь появится много забот. Проявите максимум терпения, чтобы довести начатое до конца. Звезды подсказывают: вас ждет немало трудностей, но при должном усердии все получится. В конце месяца кто-то постарается сбить вас с намеченного пути.