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Какие любовные сюрпризы ждут в феврале Весов, Скорпионов и Стрельцов

6 февраля 2022ЗодиакМарианна Басс

Что поменяется на личном фронте у некоторых знаков зодиака?

Какие любовные сюрпризы ждут в феврале Весов, Скорпионов и Стрельцов
Фото: Кадр из фильма "Влюбись в меня, если осмелишься"

Весы

Для личных отношений Весов февраль - рубежный месяц. Случайные романы нежелательны, противоречивы и рискованны. Постоянным партнерам может стать «и вместе трудно, и врозь тошно». Однако еще одно описание текущей ситуации звучит как «ночь темнее всего перед рассветом». Есть смысл достойно пройти последнее испытание ради выхода на более стабильный этап (особенно если он запрограммирован заранее).

Скорпион

В феврале любовные отношения Скорпионов развиваются удачно, предсказуемо и как бы сами собой. Многих представителей знака и вправду будет преследовать «положительный рок», организующий им те или иные ситуации в соответствии с их вкусами и надеждами. В 1-2 декадах сюжетам и декорациям их любовной истории может недоставать истинной романтики и масштаба, но в 3 декаде эти пробелы начнут заполняться.

Стрелец

Февраль вынуждает Стрельцов оставаться в любви реалистами и прагматиками, а также следовать в ней заранее заданным стандартам. Он подсказывает шаблонные алгоритмы знакомств, практичные подходы к организации встреч или совместной жизни. По-настоящему влюбленный Стрелец будет выражать свою привязанность конкретными, часто материальными жестами. Это не самый подходящий месяц для «чистой романтики».

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