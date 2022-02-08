Самые подлые и злые знаки зодиака

Склонность к подлости – явление, безусловно, индивидуальное.

В общем-то, проявление подлости – это выбор человека, но продиктован он часто бывает личными склонностями и чертами характера, которые исходят из его знака зодиака. О том, представители каких знаков больше всего склонны к подлости и злости, читайте в этой статье.

Скорпионы первые в рейтинге неконтролируемой злости, а все потому, что они являются самыми страстными и эмоциональными представителями зодиака. И когда их страстность не имеет выхода, когда им долго приходится сдерживаться, Скорпионы начинают совершать отвратительные поступки, направленные на моральное и психологическое уничтожение источника их страданий. Жаль, что часто они привыкают и ведут себя так чаще и чаще, забывая о своей способности показывать окружающим их истинные глубокие и красивые эмоции.

Козерогам настолько важно быть сильными (в основном, духовно), что они часто прячут истинные эмоции и как результат – копят негатив внутри. В результате они взрываются и говорят или делают что-то злое и гадкое, на зло обидчику. Затем этот паттерн укрепляется, Козероги привыкают именно к такому выражению тяжелых эмоций и становятся еще более закрытыми и злыми. Вспомните Гринча, который украл Рождество – вот он как раз такой злой Козерог.

За Девами закреплена слава самых критичных и требовательных людей, которые ненавидят беспорядок, ложь и все неправильное. Однако люди не идеальны и Девам приходится иметь дело с этой неидеальностью каждый день. Копя раздражение внутри, Девы становятся еще более придирчивыми и мелочными, они портят отношения с близкими и коллегами и зарабатывают репутацию довольно подлых и злых людей.

Львы очень нуждаются во внимании и признании. И когда они его не получают или получают недостаточно, они начинают мстить тем, от кого они этого признания ждали. Совершают гадкие поступки, направленные на привлечение внимания к своей персоне, могут вызывать ревность, злость, тем самым провоцируя людей на яркие негативные эмоции. Неважно, что делают они это из собственной боли, окружающие воспринимают их как подлых неуравновешенных людей.