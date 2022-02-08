Какие любовные сюрпризы ждут в феврале Овнов, Тельцов и Близнецов

Что поменяется на личном фронте у некоторых знаков зодиака?

Овен

На личном фронте у Овнов будет все спокойно. Особенно у тех, кто уже состоит в браке. Используйте это время, чтобы получше узнать своего партнера, укрепить связь между вами и вывести отношения на новый уровень. Попробуйте устроить романтический вечер, а лучше и вовсе отправьтесь в совместное путешествие. Для одиноких Овнов февраль приготовил особенный сюрприз – встречу со своей второй половиной. Будьте внимательны: она может случиться где угодно.

Телец

В прошлом у вас было немало разочарований в личной жизни. Но в этом месяце все будет иначе. Среди вашего окружения вы найдете человека, близкого вам по духу, с которым не захочется расставаться ни на минуту. А это придаст новый вкус вашей жизни. И роман, начавшийся в это время, может перерасти в нечто большее. И о своем выборе вы не пожалеете. Семейным представителям стоит остерегаться слухов и интриг со стороны противоположного пола. Они могут сильно испортить ваши отношения с партнером.

Близнецы

Кажется, о личной жизни в феврале вы будете думать меньше всего. Сейчас вы настолько погружены в себя, что просто не будете замечать, как с вами флиртуют. Неожиданно, но именно в этот момент вы можете встретить свою вторую половинку. Отношения с супругом будут переживать новый этап. Вы забудете былые обиды, но можете конфликтовать из-за мелочей. Поэтому постарайтесь не давать своим партнерам сомневаться в вашей верности — это поможет сохранить брак. Свободные Близнецы могут увлечься новым знакомым настолько, что начнут сами ухаживать за ним и всячески проявлять инициативу. А ведь это совсем не в их духе. Но все же добиться взаимности будет трудно. Отношения будут развиваться крайне медленно, из-за чего вы начнете постоянно нервничать и злиться.