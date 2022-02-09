Как Овны, Тельцы и Близнецы разбогатеют в феврале

У кого кошелек заметно потяжелеет, а у кого начнутся финансовые проблемы?

Овен

Месяц будет непростым по части финансов. С одной стороны, вы будете постоянно сталкиваться с трудностями. С другой — перед вами откроются новые возможности и перспективы. Главное — не опускать руки. Если сконцентрируетесь на работе, сможете сделать многое для того, чтобы достичь поставленной цели. А незапланированные траты научат вести учет доходов и расходов, благодаря чему вы сможете вновь контролировать ситуацию. Свободные деньги лучше не тратить, а откладывать. Хотя вас и будет тянуть на покупки. Причем так сильно, что можете легко спустить все накопленное. Постарайтесь держать себя в руках, а то легко сможете залезть в долги. Не самое удачное время для открытия нового бизнеса.

Телец

Февраль будет размеренным и спокойным месяцем, после трудного периода волноваться о деньгах наконец-то не придется. Наоборот, вы сами того не замечая будете собирать деньги и копить на свои мечты. Получится не только найти баланс между тратами и накоплениями, но и новые источники дохода. Вы увеличите свои накопления и сможете начать зарабатывать куда больше чем раньше. Главное — делайте то, что вам интересно и важно. И не забывайте награждаться себя чем-то ценным за успехи.

Близнецы

Не ждите, что февраль изменит всю вашу жизнь. Чтобы что-то произошло, нужно составить четкий план на будущее и его придерживаться. Да, могут возникнуть трудности. Но, если вы знаете свою цель, то не поддадитесь на соблазны и будете тратить деньги только на то, что действительно важно или необходимо. В конце месяца напряжение усилится, готовьтесь к неприятностям. Вас не обрадует то, как складывается ваша жизнь. Возможно, предстоит пожертвовать чем-то, чтобы изменить происходящее. Остерегайтесь мошенников, сейчас вы легко можете попасться на их крючок.