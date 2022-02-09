Как сложится судьба женщин-Близнецов и женщин-Раков в феврале

К каким сложностям или сюрпризам стоит подготовиться женщинам этих знаков?

Близнецы

В этом месяце вас настигнет жажда всего нового. Захочется отправиться изучать мир — ждите путешествия по самым неожиданным местам. Правда на поездку может уйти большое количество денег, и, если у вас их пока не так много, стоит отложить отъезд. Вы же не хотите оказаться в долгах? В середине месяца стоит статьи более замкнутыми и осмотрительными. Ваша открытость и дружелюбие могут быть использованы против вас. Конец месяца окажется очень продуктивным. Вы захотите реализовать себя в той сфере, о которой раньше никогда и не думали. Главное — сделать первый шаг. В остальном помогут звезды.

Рак

Начало месяца подарит вам огромный запас энергии и энтузиазма, которые нужно постараться направить в нужное русло. И тогда все давние проекты смогут сдвинуться с мертвой точки. Правда, чтобы добиться успеха, лучше сконцентрироваться на чем-то одном, а не на всем сразу. И не забывать выделять время на отдых, а то можно быстро перегореть. В середине месяца захочется совершить крупную покупку. Но не стоит поддаваться импульсу — он скоро утихнет. Конец месяца лучше посвятить семье и близким.