Любовь – дело непростое. У каждого из нас свое понимание любви, и представители разных знаков зодиака хотят, чтобы их любили по-своему.

Любовь – дело непростое. У каждого из нас свое понимание любви, и представители разных знаков зодиака хотят, чтобы их любили по-своему. О том, что делать, если вы влюбились в Близнецов, читайте в этой статье.

Не давите

Близнецы неуловимы. Они легкие, спонтанные, не выносят рутину и принуждение. Поэтому если вы хотите завладеть вниманием Близнецов, действуйте хитро. Близнецов манит интрига, поэтому не стоит демонстрировать свое расположение открыто, ваш возлюбленный или возлюбленная должен думать, что вы слегка недоступны – поэтому ни в коем случае не давите, не требуйте встреч, не пытайтесь завоевать Близнецы. Переиграйте их: заинтересуйте и отойдите. Вот увидите, любопытство Близнецов победит.

Побольше разнообразия

Мы уже сказали, что Близнецов хлебом не корми – дай поразвлекаться. Поэтому если вы станете тем, кто обеспечит Близнецу разнообразие и радость, он в вас обязательно влюбится. Только имейте в виду, что Близнецы могут веселиться двадцать четыре часа в сутки, а вот вы, скорее всего, нет. Так что подумайте о путях отступления – на всякий случай.

и заботы

Близнецы – вечные дети. Их надо кормить, греть и обнимать. Завоевать их близнецовое сердечко довольно легко, если вы проявите искреннюю заботу: поинтересуетесь, надели ли они шапку перед выходом на улицу и что они сегодня ели. Завтраки в постель (можно и без постели), массаж, покупка мягкого свитера – и Близнецы ваши. Однако помните, что скорее всего, они не повзрослеют, так что заботиться вам придется до старости. Если ваша любовь, конечно, будет жить долго и счастливо.

Любовь с Близнецами – это увлекательно, нежно и непредсказуемо. Пробуйте, оно того стоит!