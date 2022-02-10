Финансовый гороскоп для Раков, Львов и Дев

Рак Февраль научит вас быть серьезным. Особенно, при обращении с деньгами. Придется начать вести точный учет расходов и доходов, чтобы добиться поставленных финансовых целей.

Рак

Февраль научит вас быть серьезным. Особенно, при обращении с деньгами. Придется начать вести точный учет расходов и доходов, чтобы добиться поставленных финансовых целей. Сейчас важно собраться и сделать то, о чем давно мечтали. Даже если придется на какое-то время затянуть пояса. Вы станете более рациональными и не станете тратить деньги и время попусту. Научитесь избегать импульсивного шопинга, ведь он приносит только минутное удовольствие, и сфокусируетесь на карьере.

Лев

Финансовые достижения в этом месяце будут даваться вам легко. Звезды порадуют вас приятными сюрпризами: премией, увеличением зарплаты или получением какого-то подарка от близких. Потратьте эти деньги правильно: займитесь тем, что вам интересно. Сейчас как раз появится возможность сделать что-то невероятное. Если решитесь, вас обрадуют изменения в карьере или личной жизни. Неожиданное получение денег пробудит в вас жажду к тратам, но стоит все же рациональнее подходить к покупкам. Вы же не хотите попасться на уловки мошенников?

Дева

В конце зимы вы будете сосредоточены на завершении всех задач, налаживании личной жизни и решении бытовых вопросов. Из-за чего можете не уделять достаточно внимания финансовой сфере. А эта скользкая дорожка может привести к серьезным проблемам. Сейчас вас не особо беспокоят деньги, но это будет продолжаться только до той минуты, когда вы не понесете крупные потери. Виной всему будет ваша не организованность и не внимательность — сейчас важно все тщательно планировать. Это, конечно, вас расстроит, но постарайтесь найти мотивацию и силы для того, чтобы исправить ситуацию.