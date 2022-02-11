Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Самый богатый знак зодиака

11 февраля 2022ЗодиакДиана Сабитова

Кто из знаков зодиака может очень быстро заработать миллион?

Самый богатый знак зодиака
Фото: Кадр из фильма "Неглубокая могила"

Говорят про человека: «родился под счастливой звездой» или «с серебряной ложкой во рту». Правда ли это – действительно есть тот знак зодиака, под которым рождается больше всего богатых людей?

Этот вопрос волнует многих людей и поэтому журналисты каждый год анализируют «реестр» всех богатых людей планеты – список Forbes. Разумеется, год от года ситуация меняется и далеко не все состоятельные люди афишируют свои данные, но все-таки определенные «лидеры» среди знаков зодиака вполне заметны.

Девы

Этот знак бережлив и скрупулезен, умеет копить и планировать, инвестировать, строить отношения и вникать в самую суть вопроса – ничего удивительного, что эти качества им удается монетизировать. Уоррен Баффет – известный инвестор как раз представитель этого знака.

Скорпионы

Известно, что представители этого знака обладают фантастической способностью очаровывать людей, прекрасно владеют аналитикой – все, что нужно для того, чтобы создать хорошую материальную базу. Один из людей, чье имя прочно ассоциируется с богатством и успехом – Билл Гейтс – как раз родился Скорпионом.

Водолеи

Умение быть в нужном месте в нужное время – это про Водолея. В отличии от остальных участников этого списка, к своему богатству может прийти «играючи», вообще не задумываясь, оно «как-то само происходит». Пример миллионера-Водолея – Тадаси Янай — владелец сети магазинов одежды Uniqlo.

Козероги

Здесь все понятно. Трудолюбие, упорство, упрямство и следование своим целям. Если Козерог захотел прославиться и разбогатеть – он получает желаемое. Джефф Безос – основатель Amazon считается самым богатым Козерогом.

Овны

Вера в себя и свою правоту, умение подстроить всех под себя, девиз «цель оправдывает средства» – вряд ли, кто-то удивится, что он тоже оказался в этом списке. Для этого знака важно удержать и не потерять все то, что он нажил – ведь лихие взлеты в его жизни часто чередуются с такими же стремительными падениями. Под этим знаком, например, родился основатель Икеи Ингвар Кампрад.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Зодиак
Финансовый гороскоп для Раков, Львов и Дев
Финансовый гороскоп для Раков, Львов и Дев
Зодиак
Что делать, если вы влюбились в Близнецов
Что делать, если вы влюбились в Близнецов
Гороскопы
Ищем новые стратегии — финансовый гороскоп на 12 февраля
Ищем новые стратегии — финансовый гороскоп на 12 февраля
Гороскопы
Укрепляем духовные узы — любовный гороскоп на 12 февраля
Укрепляем духовные узы — любовный гороскоп на 12 февраля
Гороскопы
Общаемся в онлайне — гороскоп на 12 февраля
Общаемся в онлайне — гороскоп на 12 февраля
Гороскопы
Мужские имена, обладатели которых часто умирают молодыми
Мужские имена, обладатели которых часто умирают молодыми
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Нумерология
Нумеролог рассказала, как провести 14 февраля
Нумеролог рассказала, как провести 14 февраля
Гадания
Как активизировать денежное дерево, чтобы оно работало
Как активизировать денежное дерево, чтобы оно работало
Гадания
Как защитить жилище от негатива
Как защитить жилище от негатива
Народные приметы
Народные приметы на 12 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы на 12 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Нумерология
Страшный день: нумеролог рассказала о влиянии даты 12.02.2022
Страшный день: нумеролог рассказала о влиянии даты 12.02.2022