Самый богатый знак зодиака

Кто из знаков зодиака может очень быстро заработать миллион?

Говорят про человека: «родился под счастливой звездой» или «с серебряной ложкой во рту». Правда ли это – действительно есть тот знак зодиака, под которым рождается больше всего богатых людей?

Этот вопрос волнует многих людей и поэтому журналисты каждый год анализируют «реестр» всех богатых людей планеты – список Forbes. Разумеется, год от года ситуация меняется и далеко не все состоятельные люди афишируют свои данные, но все-таки определенные «лидеры» среди знаков зодиака вполне заметны.

Этот знак бережлив и скрупулезен, умеет копить и планировать, инвестировать, строить отношения и вникать в самую суть вопроса – ничего удивительного, что эти качества им удается монетизировать. Уоррен Баффет – известный инвестор как раз представитель этого знака.

Известно, что представители этого знака обладают фантастической способностью очаровывать людей, прекрасно владеют аналитикой – все, что нужно для того, чтобы создать хорошую материальную базу. Один из людей, чье имя прочно ассоциируется с богатством и успехом – Билл Гейтс – как раз родился Скорпионом.

Умение быть в нужном месте в нужное время – это про Водолея. В отличии от остальных участников этого списка, к своему богатству может прийти «играючи», вообще не задумываясь, оно «как-то само происходит». Пример миллионера-Водолея – Тадаси Янай — владелец сети магазинов одежды Uniqlo.

Здесь все понятно. Трудолюбие, упорство, упрямство и следование своим целям. Если Козерог захотел прославиться и разбогатеть – он получает желаемое. Джефф Безос – основатель Amazon считается самым богатым Козерогом.

Вера в себя и свою правоту, умение подстроить всех под себя, девиз «цель оправдывает средства» – вряд ли, кто-то удивится, что он тоже оказался в этом списке. Для этого знака важно удержать и не потерять все то, что он нажил – ведь лихие взлеты в его жизни часто чередуются с такими же стремительными падениями. Под этим знаком, например, родился основатель Икеи Ингвар Кампрад.