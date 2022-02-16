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Как лечиться знакам зодиака

16 февраля 2022ЗодиакМарианна Басс

Здоровье – одна из самых серьезных и востребованных тем у современного человека.

Как лечиться знакам зодиака
Фото: gsclinic.ru

Чем лучше мы себя чувствуем, чем больше в нас энергии, тем больше счастья для себя мы способны сгенерировать. А как поддерживать здоровье, исходя из своего знака зодиака? Читайте в нашей статье.

Овен

Овны – люди, которые для поддержания своего здоровья могут и должны использовать довольно радикальные средства. Закаливания, ныряние в проруби зимой пойдет Овнам на пользу, а обычные простуды вылечит рюмка чего-то горячительного.

Телец

Главное лечение для Тельцов – сон. Это люди, которые лучше всего восстанавливаются, просто давая себе отдохнуть. Они как никто могут получить максимум пользы от того, что просто перестанут насиловать себя.

Близнецы

Исцеление Близнецов начинается с изменения образа мыслей. Вообще именно Близнецы более всех подвержены психосоматическим заболеваниям, потому что принимают все слишком близко к сердцу. Психотерапия Близнецам дает максимально высокие результаты.

Рак

Лечение Раков основано на старых проверенных семейных рецептах: чем лечились ваши мамы и бабушки – то лучшее лекарство для вас. Гармония отношений с родом также очень важна для Раков: наладьте связи внутри семьи, и болеть не придется.

Лев

Лев выздоравливает, если пробует что-то новое и нетрадиционное. Удивительно, но именно Льву подойдут странные средства, не доказанные научно: вот именно Льва они вылечат. Если, конечно, Лев в них верит.

Дева

Для здоровья Деве надо соблюдать режим дня и жизни (хорошо, что Девы просто рождены для этого). Обычная рутина: правильное питание, физкультура и прогулки на свежем воздухе всегда помогут Деве восстановить баланс сил и выпутаться из любой ситуации.

Весы

Секрет исцеления Весов – в наведении душевной гармонии. Любой физический недуг исчезнет, если Весы разберутся в своих мыслях и чувствах и честно себе в них признаются. Не стоит врать себе – это залог здоровья Весов.

Скорпион

Скорпионы сами способны исцелять других людей, многие из них могут даже лечить руками. Однако на себя они берут много чужого негатива, который приводит к болезням уже самого Скорпиона. Залог здоровья Скорпиона – в очищении от негативной энергии.

Стрелец

Стрельцы – люди широкомасштабные. Они склонны к чрезмерности во всем: в еде, питье, спорте, развлечениях. Поэтому как только Стрелец ощущает дисбаланс, ему надо чуть ограничить себя. Или не чуть.

Козерог

Козероги, в противоположность Стрельцам, любят себя ограничивать. Иногда они настолько усердствуют, что лишают себя сил, недоедая и недосыпая. Поэтому главное средство для сохранения здоровья Козерогов – устранение жестких рамок.

Водолей

Секрет долголетия и хорошего самочувствия Водолеев – отсутствие рутины. Казалось бы, строгий режим полезен всем, но только не Водолея: они остро нуждаются в отсутствии любых правил. Интуитивное питание и интуитивное проживание жизни – то, что нужно Водолею.

Рыбы

Рыбы лечатся исключительно интуитивно и никаких советов тут быть не может. В каждый момент времени Рыбы знают, что нужно именно им и именно сейчас. Главное – внимательно слушать себя и отделять свои желания от желания своего окружения.

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