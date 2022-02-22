От каких мужчин в гороскопе стоит держаться подальше

Каким же мужчинам стоит отказывать сразу и бесповоротно?

Если ваши свидания зачастую заканчиваются неудачно, то, вероятнее всего, вы не знаете, от каких мужчин звезды советуют держать подальше. А это знание позволит сэкономить драгоценное время и нервы. Давайте узнаем, каких же мужчин стоит опасаться по знакам зодиака, чтобы найти подходящего партнера и ваши отношения закончились хэппи-эндом.

Овнам важно иметь личное пространство, поэтому женщинам такого знака зодиака стоит держаться подальше от мужчин, которые постоянно требуют их внимания. Если таким представителям мужского пола не уделять достаточно времени, они становятся агрессивными.

Женщинам-Тельцам, наоборот, нужно внимание и участие партнера. А этого, к сожалению, не смогут дать мужчины, которые страдают трудоголизмом. Поэтому не стесняйтесь еще на первом свидании говорить, что вам важно проводить с партнером как можно больше времени.

А вот Близнецам стоит опасаться молодых людей, которые постоянно спрашивают о том, где они, с кем, когда вернутся, во сколько лягут спать и даже когда начнут уборку. Для некоторых женщин такое поведение может показаться проявлением заботы, однако на деле — это тотальный отцовский контроль.

Если вы Рак, то вам важна безопасность. И если вы начинаете чувствовать, что вами кто-то пытается манипулировать, то скорее нужно выходить из таких отношений, поскольку ничего из этого хорошего не получится.

Женщинам-Львам необходим огонь в отношениях. И если вы чувствуете холод от вашего партнера, то это совершенно не ваш человек. Возле вас должен быть мужчина, который сделает вас центром внимания, и не поскупится на романтические жесты.

Первые 40 лет детства в жизни мужчины самые сложные. Не так ли? Иногда женщины неосознанно в отношениях начинают играть роль мамы, что совершенно неправильно. Поэтому стоит держаться подальше от вечного ребенка. Вы не должны решать его проблемы и воспитывать, поддержки и вдохновения вполне достаточно.

Весы по своей натуре достаточно легкий знак зодиака. Они общительны, любят флиртовать. Поэтому женщинам под таким знаком стоит остерегаться неуверенных в себе ревнивцев.

В жизни Скорпионов довольно много встречается мужчин, которые не готовы к серьезным отношениям и им нужно ваше время лишь для ночных утех. Однако на игры таких молодых людей не стоит тратить свое драгоценное время.

Рядом с женщинами-Стрельцами должны находиться амбициозные люди, которые вечно к чему-то стремятся, это делает их сильнее. Поэтому свиданиям с бесперспективными мужчинами пора положить конец.

Для Козерогов также очень важно развитие, карьера и все, что будет их вести вперед. Ведь они точно знают, чего хотят от жизни. Поэтому человек, который не понимает, что ему делать в этом мире — не лучшая партия для таких женщин.

Простодушные мужчины совершенно не подходят Водолеям, которые по своей природе непредсказуемы и оригинальны. С таким типажом женщинам-Водолеем будет скучно, поэтому им необходимо найти таких же бунтарей, как и они сами.

Если любой ваш разговор с мужчиной заканчивается спектаклем, то будьте уверены, что в таких отношениях вы всегда будете на вторых ролях. Не позволяйте нарциссам и вечным страдальцам разрушить вашу жизнь, ведь вы в ней главная звезда.