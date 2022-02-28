О чем переживает каждый знак зодиака

У каждого человека есть свой повод для беспокойства, свой «секрет», который он никому не рассказывает.

О чем переживают представители разных знаков зодиака – читайте сегодня.

Овны очень переживают о том, чего они не достигли. Достижения для Овна – мерило счастья, и собственной ценности, поэтому они страшно горюют, если чего-то не успели или не смогли.

Тельцы довольно эмоционально инертные, и их переживания часто связаны с тем, поняли их или нет. Для Тельцов обычное дело – остаться в непонятках от разговора с кем-то.

Близнецы переживают по поводу того, что они выглядели глупо в какой-то ситуации. Дело в том, что Близнецы часто страдают заниженной самооценкой и циклятся на мыслях о собственной никчемности.

Раки, как самые эмоциональные, переживают глобально по каждому поводу. Никакой любимой темы нет, их беспокоит решительно все!

Переживания Львов связаны с их имиджем в обществе. Так же, как и Овны, они боятся не достичь высот и потерять внимание тех, на кого они хотят произвести впечатление.

Девы, как известно, переживают из-за любых ошибок и неточностей. У них по-настоящему непростая жизнь, потому что они страдают врожденным перфекционизмом.

Переживания Весов связаны с романтическими (и не только) отношениями. Они постоянно думают, кто и что им сказал и что они могли бы ответить, но не ответили.

Переживания Скорпиона драматические. В целом их стиль размышлений можно обозначить знаменитыми словами «быть или не быть» – вот об этом они постоянно и думают.

Стрельцы переживают, что им слишком скучно и неинтересно. Они постоянно мечтают оказаться где-нибудь, но не там, где они сейчас, и это вызывает у них волну внутреннего протеста.

Козероги переживают из-за денег и безопасности. Если же денег достаточно и ничто и никто не угрожает их жизни – Козероги перестают думать. Но ненадолго.

Водолеи переживают о том, что их таланты не будут реализованы и востребованы. А еще они страшно загоняются на тему того, что они сливаются с серой массой и ничем не выделяются (но это не так).

Рыбы переживают вообще обо всем и обо всех. О сиротах в Африке, о проблемах коллеги, о собственных неурядицах. Рыбы – самый переживающий и сострадательный знак, так что берегите Рыб!