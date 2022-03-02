Промежуточные знаки зодиака и как они влияют на гороскоп

Традиционно считается, что знаков зодиака двенадцать.

Есть особые, переходные периоды, сочетающие в себе признаки двух знаков. О том, какие еще знаки зодиака существуют, помимо общеизвестных, читайте в этой статье.

Дерево (15 – 28 декабря)

Эти люди сочетают в себе знаки Стрельца и Козерога. Отсюда яркие смены настроения: от всепоглощающего оптимизма до черного пессимизма. От желания быть ярким – к необходимости быть незаметным.

Сфинкс (13 – 26 января)

Сфинксы мечутся между стремлением соблюдать все правила и ограничения и тягой к слому всех рамок. Люди этого периода очень оригинальны, но и консервативны; они хотят славы, но в душе – настоящие отшельники.

Крылатый конь (12 – 25 февраля)

Люди этого периода соединяют в себе воздушность Водолея и мечтательность Рыб. Благодаря такому сочетанию они лучше других чувствуют тонкие материи и сонастраиваются с потоком.

Часы (14 – 27 марта)

Главное противоречие этого периода – желание действовать импульсивно и внутренняя тяга к тому, чтобы выбрать нужный момент для поступка. Это очень яркие люди, которые стремятся проявить свои способности во что бы то ни стало.

Кит (13 – 26 апреля)

В людях, рожденных в период созвездия Кит, сочетаются овновская напористость и тельцовская инертность. Таким образом, это люди-танки, которые имеют себе поставить цель и двигаться к ней поступательно, не сворачивая.

Охотник (14 – 27 мая)

Это люди, в которых соединение энергий Тельца и Близнецов породило желание перемен и нежелание к личным изменениям внутри. Порой это сильно фрустрирует и затормаживает.

Кормчий (14 – 28 июня)

Это легкие, но очень эмоциональные люди, которые сочетают в себе стихии знаков Рака и Близнецов. С одной стороны – это легкие люди, экстравертные, они любят пообщаться. С другой – махровые интроверты, мечтающие не выходить из дома.

Колесница (16 – 29 июля)

Люди, рожденные в этот период, сочетают в себе чувственность Рака и амбициозность Льва. Это люди, которые вечно мечутся перед тем, чтобы «делать добро» и «жить для себя». От альтруизма до эгоизма у них один шаг.

Рыцарь (16 – 29 августа)

Тут мы видим сочетание знаков Льва и Девы – опасная смесь! От Льва – абсолютный индивидуализм, от Девы – педантичность. Характер сложный, но очень сильный.

Пастырь (16 – 29 сентября)

Сочетание Девы и Весов открывает возможности к установлению особо полезных связей. Люди, рожденные в этот период, отличаются высокой прагматичностью и большими задатками к дипломатии.

Ворон (16 – 29 октября)

Это период, в котором воздушные Весы встречаются со страстным Скорпионом. Рожденные в этот промежуток отличаются большим интересом именно к глубокому личному общению с людьми, в котором они могут повлиять на своих собеседников.

Змееносец (15 – 28 ноября)

Это самый живучий знак. Рожденные на границе Скорпиона и Стрельца взяли всю силу и страсть у этих двух знаков. Они имеют огромные способности к внутренней трансформации, успешно достигают своих целей, но отличаются очень сложным, противоречивым характером.