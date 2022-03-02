Идеальный партнер для Близнецов

Близнецы не самый простой во взаимодействии знак зодиака.

Постоянные смены планов и перспектив, противоречия и быстрое «перегорание» как к делу, так и к партнеру. Кажется, как будто Близнецы не созданы для серьезных отношений. Но на самом деле, это, конечно же, не так.

В мире все взаимосвязано, а чтобы найти того, кто станет той самой «идеальной половинкой», мы можем обратиться к примеру взаимодействия стихий.

Близнецы принадлежат стихии Воздуха, а это значит, что их полной противоположностью будет стихия Земли (Козероги, Тельцы, Девы) – и между ними неизбежны конфликты и серьезные недопонимания. Поэтому связи представителей этих знаков могут быть очень интересными, творческими, но увы, не долгими.

Со стихией Огня у Воздуха тоже могут возникнуть сложности – не будем забывать о том, что Воздух может не только разжечь, но и потушить огонь. Поэтому с Львами, Стрельцами и Овнами союз может сложиться и даже быть успешным, ровно до тех пор, пока у Близнеца не случится очередная «смена курса». Ведь делать одно и то же длительный срок – выше его возможностей.

С Водой у Воздуха мало точек соприкосновения и Водным знакам (Раку, Рыбам и Скорпион) Близнец будет или малоинтересен или быстро их разочарует. Водные знаки предпочитают долгосрочные и крепкие отношения и глубину, а Близнец хочет получить все «здесь и сейчас» - довольно быстро эта разница в ценностях станет заметна.

Остается Воздух – а это Весы и Водолей. С Весами может быть комфортно и приятно. Им не нужно объяснять партнеру почему и зачем они что-то делают. И это будет отличный союз, пока один из них его внезапно не покинет, поддавшись сиюминутным влечениям.

А вот с Водолеем может получиться действительно долгая и интересная совместная история. Водолей не настолько обидчив и готов давать «второй шанс», легок на подъем и с ним не бывает скучно. Вокруг Водолея вечно что-то происходит, он порождает идеи, а Близнецу остается только им следовать. И объяснять нелогичные и нелепые поступки не всегда нужно – Водолей сам не прочь немного покуролесить. Пожалуй, именно Водолея можно назвать идеальным партнером для Близнеца.