Что ждет Овнов, Тельцов и Близнецов в марте

В первый месяц весны жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Овен

Весна начнется весьма спокойно. Жизнь Овнов в марте будет идти размеренно и стабильно, без кардинальных изменений. Зато научитесь не переживать по мелочам, выведете качество жизни на новый уровень и станете гораздо счастливее. В начале месяца вы почувствуете прилив сил и энергии. Захочется свернуть горы. И во многом вдохновлять на свершения будут ваши близкие. На работе получится показать себя серьезным и ответственным сотрудником, хорошо зарекомендовать себя и даже продвинуться по карьерной лестнице. В середине месяца появится больше времени на отдых и общение. Смело отправляйтесь в поездки и встречайтесь с друзьями. Это зарядит вас энергией и подарит много крутых впечатлений. В конце марта может стать немного грустно или одиноко. Не исключены ссоры по пустякам. Наиболее удачные дни в марте: 1, 2, 5, 17, 26. Напряженные дни: 6, 13, 19, 21, 22.

Телец

Весну Тельцы встретят в приподнятом настроении. Вас переполняет энергия, поэтому вы легко преодолеваете трудности и делаете все необходимое на пути к свой мечте. Тем не менее, постарайтесь не распыляться. Да, возможностей для реализации будет много, но сейчас важно правильно расставить приоритеты. Начало марта будет немного напряженным. Вы будете так сильно стараться добиться своего, что в какой-то момент останетесь без сил. Поэтому важно не забывать про отдых, даже если вам кажется, что он вам не нужен. Во второй половине получится притормозить и оглянусь назад, проанализировать прошлые ошибки. Появится больше времени на общение с семьей и друзьями. В конце месяца звезды помогут улучшить финансовое положение. Намечаются новые возможности для заработка или же получится найти дополнительные источники дохода. Не лишним будет не просто откладывать, а вкладывать в инвестиции. Наиболее удачные дни в марте: 1, 2, 3, 5, 26. Напряженные дни: 13, 14, 19, 22, 28.

Близнецы

Март для Близнецов пройдет весьма плодотворно. Вы не только сумеете оперативно решить все возникшие проблемы, но и придумаете много креативный идей. А если воплотите их в жизнь, то добьетесь крутых результатов и значительно улучшите свое финансовое состояние. Начало весны сделает вас более независимым. Вы перестанете обращать внимание на мнение других и сосредоточитесь на том, что вам нравится. Поэтому сумеете добиться поставленных целей. В начале месяца вас ждет много приятных встреч. Свободные Близнецы будут поглощены своими новыми отношениями, которые начнут набирать обороты. А семейные представители знака сумеют значительно наладить взаимоотношения. В последние дни месяца стоит оглянуться назад и навести порядок в своей жизни, избавиться от всего ненужного. Наиболее удачные дни в марте: 2, 3, 5, 6, 17. Напряженные дни: 13, 19, 22, 23, 28.