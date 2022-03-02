Где и как Рыбы, Водолеи и Козероги встретят любовь в марте

Рыбы Весь месяц вы будете витать в облаках. Но, если хотите найти любовь, придется приземлиться на землю.

Рыбы

Весь месяц вы будете витать в облаках. Но, если хотите найти любовь, придется приземлиться на землю. В начале весны у вас появятся хорошие шансы обрести серьезные и длительные отношения. Главное — не строить иллюзий и не ждать идеального партнера. Таких не бывает. Ушедшую любовь уже не вернуть, а страдания по утерянным возможностям лишают вас счастья здесь и сейчас. Не отказывайтесь от новых знакомств, ваш будущий партнер обитает не в вашем кругу общения. Если же у вас уже любимый человек, проявите в общении с ним чуткость и понимание. Не держите эмоции в себе и расскажите о своих чувствах.

Водолей

Вы постоянно сомневаетесь в себе и в окружающих. И это не приводит ни к чему хорошему. Отпустите ситуацию и доверьтесь судьбе, она приведет вас к желаемому результату. Особенно, если вы постараетесь проявить свои таланты. В марте вы окажетесь в центре внимания, но не стоит слишком задирать нос. Как бы не был силен соблазн завести несколько отношений, не стоит это делать. Так вы заработаете только головную боль. Если пока вам никто не нравится настолько сильно, чтобы сделать окончательный выбор, логичнее будет не тратить время и свои силы на ненужное общение.

Козерог

Вы ответственны и трудолюбивы, поэтому везде добиваетесь успехов. В том числе и в личной жизни. Ведь только благодаря целеустремленному характеру вы можете добиться расположения того, в кого вы влюблены. Вот только будьте аккуратны: сильный напор с вашей стороны может напугать избранника или избранницу. Звезды также советуют обращаться за советами к родственникам. Возможно, вы упускаете очевидные вещи. Семейным Козерогам стоит быть лояльнее и терпеливее с любимым. Только так вы сможете пойти на примирение. Не помешает временно остаться в одиночестве и разобраться в себе.