Какие знаки зодиака разбогатеют в марте

Первый месяц весны принес нам немало сюрпризов, а вопрос финансов стал для многих очень актуальным.

Кому же Тигр готов принести финансовый успех уже в этом месяце?

Если трудиться долго и упорно и не опускать руки, результат не заставит себя долго ждать. Главное – не отлынивать, не отчаиваться, когда приходится работать много, а результата не видно. Во второй половине месяца станет понятно, что все было не напрасно.

Если вам давно хотелось сменить сферу деятельности или вы подумали о дополнительном доходе, то время пришло. Попробуйте монетизировать то, что вы и так умеете, но делали до сих пор бесплатно. Консалтинг, преподавание, мастер-классы – ваш подход и ваши знания будут востребованы, осталось только решиться и начать.

Сейчас хорошее время для повышения своих компетенций. Именно они обещают финансовую отдачу в самом ближайшем будущем. Месяц будет финансово успешным, если следовать правилу – работа на первом месте. Самокопание и воспитание близких лучше отложить, хотя бы до лета.

Нужно очень внимательно относиться к партнерам. Если вы на старте нового дела (а это крайне вероятно в этом месяце), обращайте внимание на то, кто ваш партнер. Доверяете ли вы ему или соглашаетесь, потому что больше не с кем? Выбор напарника для вас – залог успеха, даже если речь идет о небольших проектах.

В этом месяце можно попробовать «пробить потолок» если побороть свои страхи. Если сомнения все еще гложут душу и сердце – с резкими движениями лучше повременить, а увеличения доходов пока не ожидать. Поэтому инвестируйте туда, куда хотели, говорите с вышестоящими, предлагайте варианты, проявляйте любую активность, связанную с выражением себя и своих идей.

В марте следует соглашаться на любые мероприятия, связанные с командировками – даже если это дальний регион и кажется, что это будет не интересно и не принесет прибыль. Те назначения и те проекты, которые будут связаны с переменой места, принесут вам хорошие финансовые дивиденды.