Как подобрать имя ребенку по знаку зодиака

Имя ребенка имеет огромное влияние на его дальнейшую жизнь и судьбу – об этом говорят все астрологи.

То, как к человеку обращаются, то, как он себя идентифицирует, напрямую влияет на то, как он строит свою жизнь.

Влияние расположения планет в момент рождения на судьбу человека тоже очень важное. И, конечно же, в древности существовала традиция – давая ребенку имя, учитывать те качества и особенности его судьбы, которые написали звезды.

Посмотрим на самые распространенные имена, которые отражают те или иные качества знака зодиака, под которым рожден ребенок.

Мужские: Александр, Алексей, Олег, Юрий, Ян, Ярослав.

Женские: Агата, Аделаида, Александра, Анастасия, Варвара, Олеся, Ярослава.

Мужские: Антон, Богдан, Борис, Даниил, Егор, Илья, Никита, Павел, Петр.

Женские: Анжела, Антонина, Вероника, Дарья, Ева, Марианна, Марина, Надежда.

Мужские: Геннадий, Георгий, Евгений, Константин, Марк, Николай, Сергей.

Женские: Алиса, Анастасия, Анжела, Евдокия, Инесса, Клавдия, Кристина, Маргарита.

Мужские: Арсений, Валентин, Вячеслав, Григорий, Демьян, Денис, Дмитрий.

Женские: Богдана, Диана, Елена, Елизавета, Лидия, Лилия, Юлия, Яна.

Мужские: Анатолий, Герман, Давид, Иван, Кирилл, Лев, Леонид, Роман.

Женские: Ада, Аделаида, Алла, Антонина Дана, Жанна, Элла, Эмма, Яна.

Мужские: Валентин, Глеб, Григорий, Демьян, Дмитрий, Сергей, Тимофей.

Женские: Алевтина, Анастасия, Ася, Ксения, Таисия, Татьяна.

Мужские: Альберт, Альфред, Анатолий, Аркадий, Виталий, Евгений, Илья, Яков.

Женские. Алена, Альбина, Алина, Белла, Джульетта, Евгения, Полина, Снежана.

Мужские: Артем, Захар, Мстислав, Руслан, Савелий, Тарас, Юрий.

Женские: Агата, Аза, Алиса, Васса, Виктория, Екатерина, Маргарита, Мария, Роза.

Мужские: Александр, Булат, Владимир, Вячеслав, Петр, Рустам, Савелий, Станислав.

Женские: Владислава, Диана, Екатерина, Изабелла, Ирина, София, Тамара, Татьяна.

Мужские: Артур, Богдан, Борис, Вадим, Владлен, Георгий, Роберт, Родион, Рудольф, Ян.

Женские: Ада, Ванда, Варвара, Вера, Дарья, Дина, Нора, Ольга, Римма.

Мужские: Адам, Андрей, Альберт, Аркадий, Валерий, Леонид, Олег, Руслан, Святослав, Эрнест.

Женские: Алина, Альбина, Анна, Белла, Галина, Лора, Людмила, Наталья, Эвелина, Элла.

Мужские: Афанасий, Василий, Даниил, Ефим, Иван, Максим, Федор, Филипп, Эдуард.

Женские: Антонина Инна, Ирина, Лилия, Марина, Наталья, Полина, Татьяна.