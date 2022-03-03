Что ждет Раков, Львов и Дев в марте

В первый месяц весны жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Рак

Март подарит вам много возможностей. Главное — их не упустить. Ведь первый месяц весны может изменить вашу жизнь, затронув все сферы: как карьеру, так и отношения. Много вопросов предстоит решить. Но, проявив терпение, стойкость и решительность, вы сможете справиться со всеми трудностями. Начало весны принесет в вашу жизнь много романтических приключений. А семейные Раки смогут вдохнуть в свои отношения новую жизнь. Середина месяца принесет Ракам вдохновение творить. Вы сможете открыть в себе новый талант или найти увлечение, которое в дальнейшем может стать источником дохода. В конце марта лучше избегать безделья и суеты. Вы можете быть немного растеряны, и хвататься за несколько дел сразу. Звезды рекомендуют правильно расставить приоритеты, чтобы добиться желаемого. Наиболее удачные дни в марте: 1, 2, 5, 6, 21. Напряженные дни: 13, 19, 22, 23, 28

Лев

Начало весны будет весьма продуктивным. Во Львах проснется столько энергии, сколько в них давно не было. Наконец-то они почувствует в себе достаточно сил, чтобы осуществить все задуманные планы и стать гораздо ближе к своей мечте. Например, можно познакомиться с кем-то, с кем вы давно хотели, но не решались. Попросить добавки к зарплате или повышения. Или же направить все свои амбиции на освоение новых знаний и навыков. В середине марта ждите поток вдохновения, который поможет вам раскрыть свой потенциал и даже обновить имидж. Что в свою очередь поднимет вашу самооценку и окажет влияние на все сферы. Главное правило — не бездействовать. Наиболее удачные дни в марте: 1, 2, 3, 5, 18. Напряженные дни: 12, 13, 19, 21, 28.

Дева

В марте звезды рекомендуют отложить все дела и сосредоточиться на себе. Перед вами открываются невероятные перспективы в карьере и личной жизни. Сможете реализовать самые смелые планы, освоить новую профессию или даже сменить работу. Вы будете легко схватывать новую информацию, но не забывайте о практической составляющей. Какие бы сложности перед вами не стояли, не следует жалеть себя. Нужно двигаться только вперед. Ваш авторитет поможет добиться повышения в карьере. Но это не должно вскружить вам голову. Если забросите повседневные дела, заработает кучу проблем. Да и излишняя самоуверенность вряд ли сыграет вам на руку. Уделяете достаточно внимания близким, им может понадобиться ваша поддержка. Наиболее удачные дни в марте: 2, 3, 5, 6, 17. Напряженные дни: 13, 19, 22, 23, 28