Где и как Весы, Скорпионы и Стрельцы встретят любовь в марте

Март принесет некоторым знакам зодиака приятные чувства и эмоции.

Весы

Начало весны — повод задуматься над своим поведением, пересмотреть внутренние установки. И тогда у вас получится значительно изменить свою жизнь. В этом месяце вас ждет много новых знакомств, правда мало какие из них перерастут в нечто большее. Лучше посвятить себя другим планам и не тратить время на бесполезные свидания. Некоторые Весы могут всерьез почувствовать себя одинокими. Но, если вы нацелены на серьезные отношения, то ситуация вскоре изменится. А вот те, кто просто хотят заполнить пустоту в душе, так и останутся не у дел. Оглянитесь, возможно среди ваших знакомых уже есть кто-то, кто вам подойдет. Сделайте первый шаг.

Скорпион

Месяц принесет новые знакомства и романтические свидания, поэтому недостатка в общении не будет. Вот только не все они могут закончиться удачно. Слушайте свое интуицию: она подскажет, кого стоит избегать. А если вам кто-то нравится, берите инициативу в свои руки. В случае конфликтов важно постараться умерить свой вспыльчивый темперамент и сохранять спокойствие — только так удастся избежать катастрофы. Проявляйте тактичность, чтобы не обидеть партнера. Вы умеете больно бить по уязвимым местам, но это может быстро разрушить даже самые крепкие отношения.

Стрелец

Весна принесет в вашу жизнь больше романтики. С одной стороны, многие Стрельцы не хотят заводить серьезные отношения. С другой — могут расстроиться из-за постоянных неудач на любовном фронте. Задумайтесь, кого действительно стоит оставить в вашей жизни, а кого лучше исключить. Не бойтесь отказывать тем, с кем не хотите заводить отношения. А про свои чувства к другим лучше не распространяться. Это может стать объектом сплетен. Также постарайтесь не давать своим эмоциям одерживать верх над вами. Ревность и недоверие могут разрушить ваши отношения