Асцендент: как нас воспринимают окружающие

Знак зодиака может рассказать не только о нашем характере, но и о том, какими глазами нас видят окружающие.

Асцендент – это дополнительный знак зодиака, который нас характеризует. Рассчитывается асцендент по времени рождения: это знак, восходящий в момент вашего первого вздоха. И знак, по которому окружающие вас считывают. Рассчитать свой асцендент можно в интернете. Но а о том, какими мы кажемся людям в зависимости от знака на асценденте, читайте в этой статье.

Асценденте в Овне

Люди воспринимают вас как активного и даже импульсивного человека. К вам тянутся те, кто постоянно сомневается: в себе, партнере, будущем. Вы – тот, кто управляет отношениями и ситуацией.

Асценденте в Тельце

Вас видят как крепко стоящего на ногах человека, довольно инертного и упрямого. Вы олицетворяете силу и спокойствие, а также – физическую красоту и здоровье.

Асценденте в Близнецах

Вы представляетесь окружающим легким и подвижным человеком (порой даже слишком подвижным). Из плюсов – с вами не скучно, из минусов – с вами может быть ненадежно.

Асценденте в Раке

Вас видят домашним, ранимым человеком, довольно мягким, но весьма эмоциональным. Скорее всего, в окружающих вы вызываете желание вас защитить, но иногда ваша мнительность раздражает.

Асценденте во Льве

Вы представляетесь окружающим привлекательным и амбициозным человеком, который порой ведет себя слишком капризно. Ваша сильная сторона – умение производить нужное впечатление ради получения того, что вам нужно.

Асценденте в Деве

Окружающие видят вас добросовестным человеком, на которого можно положиться. Минус в том, что часто на вас возлагают лишнюю ответственность – впрочем, вы отлично с ней справляетесь.

Асценденте в Весах

Вы – милый, очаровательный человек. Но также и тот, кто порой слишком капризничает и обвиняет окружающих в избытке или недостатке инициативы. Это может отталкивать, но вы делаете все, чтобы сохранить хорошее впечатление о себе.

Асценденте в Скорпионе

Люди знают вас как страстного, но интровертного человека. У вас проницательный взгляд, и вас побаиваются. А еще в вас невозможно не влюбиться, и вы этим успешно пользуетесь.

Асценденте в Стрельце

Люди с асцендентом в Стрельце производят впечатление смелых, активных и инициативных. Ваша энергия питает окружающих, они с радостью подхватывают ваши идеи и даже прикладывают усилия для их воплощения.

Асценденте в Козероге

Людей с асцендентом в Козероге воспринимают как сухих и строгих. Однако еще как тех, на кого можно положиться. Уважение вам гарантировано.

Асценденте в Водолее

Люди видят вас как взбалмошного и очень необычного человека, который плевать хотел на земную логику и ограничения.

Асценденте в Рыбах

Вы выглядите мечтательной и нежной натурой. Люди тянутся к вашему внутреннему спокойствию и безмятежности в надежде получить кусочек вашей любви и сострадания.