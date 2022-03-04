Какие знаки зодиака встретят свою любовь в марте

Кому крупно повезет в любви в первом весеннем месяце?

Несмотря ни на что, в мире наступает весна. А это значит, что вместе с ней приходят и надежды на новое, на любовь и встречу. Посмотрим, кому посчастливится влюбиться по уши.

В этом марте Тельца может неожиданно сбить с ног любовным цунами. Все как в старой песне «любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь ». «Нагрянет» – самое подходящее слово для описания того, как это будет происходить. Если, конечно, Телец не испугается и будет готов сделать ответный шаг, то этот месяц принесет очень приятные сюрпризы. Тельца могут ждать внезапные признания «старых друзей», а также неожиданная встреча со своей половинкой – на работе, в кафе, на автозаправке. Самое главное – не пытаться включать логику и разум, а просто ответить «да», тому новому, что приходит в вашу жизнь!

Весам любовная удача улыбнется, если не будете сидеть на месте – несмотря ни на что, следует соглашаться на любые тусовки, праздники, выезды, активности. Именно там может случиться та самая судьбоносная встреча. Поэтому никаких отговорок, никаких «устала», «куча домашних дел», «нет настроения». В этом месяце нужно взять вектор на внешний мир. Также рекомендуется установить себе на телефон приложение для знакомств (если вдруг его еще нет) и ходить на свидания просто «по фану», не строя огромных иллюзий. «Та самая» встреча может произойти совершенно внезапно и незапланированно.

Если мечтаете о судьбоносной встрече со «второй половинкой» вам как раз далеко ходить не нужно. А нужно наоборот, оглянуться вокруг – кто из вашего ближнего окружения всегда рядом? Кто готов откликнуться на любой призыв о помощи? Кого вы называете «лучшим другом»? В марте для вас все тайное станет явным, но первый шаг все равно будет за вами. Ваш будущий партнер за долгие годы ожидания привык быть не слишком заметным, поэтому ему нужен хотя бы знак, чтобы проявить активность.