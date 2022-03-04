Что ждет Весы, Скорпионов и Стрельцов в марте

В первый месяц весны жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Весы

Март принесет вам только хорошее, если вы сумеет навести порядок в карьере и личной жизни. Для начала пересмотрите круг знакомых и разорвите связь с теми, кто мешает вашей самореализации. Разберитесь с документами на работе и составьте четкий список задач. Дома разложите вещи и выбросите весь ненужный хлам. И тогда на смену старому обязательно придет что-то новое. В начале месяца вас ждет хорошее настроение и много энергии. Вы будете продуктивны и сумеете добиться поставленных целей с минимальными усилиями. Март — хорошее время для создания семьи и развития отношений. Ваших возможностей хватит, чтобы разобраться с кредитами и задолженностями. Но не забывайте отдыхать и больше времени проводить с семьей, чтобы восстановить силы. Наиболее удачные дни в марте: 1, 2, 3, 5, 26. Напряженные дни: 13, 14, 19, 22, 28.

Скорпион

Первый месяц весны поможет улучшить ваше финансовое положение, если вы сумеете решить некоторые важные вопросы. Начало месяца может полностью перевернуть вашу жизнь. Вы полны решимости: домоседам захочется выйти в свет и заявить о себе, влюбленные решатся связать узы браком, а карьеристы рискнут попросить о повышении или и вовсе открыть свое дело. Сейчас хорошее время для завершения старых дел и начала новых. Не бойтесь новых проектов и необычных задач, не отказывайтесь от необычных предложений. Полученный опыт обязательно вам пригодится в будущем. В середине марта сосредоточьтесь на своем внутреннем мире, займитесь саморазвитием. Запишитесь на тренинги личного роста, поработайте с психологом. Конец месяца будет посвящен романтическим отношениям и встречам с родственниками. Наиболее удачные дни в марте: 1, 2, 5, 17, 26. Напряженные дни: 6, 13, 19, 21, 22.

Стрелец

Весна начнется с череды мелких неприятностей: то с близкими поссоритесь, то потеряете важную вещь, то что-то сломаете. Это изрядно потреплет ваши нервы, но, к счастью, не приведет к серьезным проблемам. Вам нужно лишь сохранять спокойствие и понимать, что скоро все пройдет. В начале марта вы сможете пересмотреть планы на жизнь и изменить свои некоторые убеждения. Во второй половине месяца обстановка станет более спокойной, у вас появится возможность отдохнуть и провести время с семьей. Набравшись сил, вы посвятите все силы реализации самых смелых идей. И удача будет на вашей стороне. Наиболее удачные дни в марте: 1, 5, 6, 7, 13. Напряженные дни: 15, 19, 22, 23, 28.