Где и как Девы, Львы и Раки встретят любовь в марте

Март принесет некоторым знакам зодиака приятные чувства и эмоции.

Дева

В этом месяце вы будете склонны к поспешным решениям, вот только они принесут больше вреда, чем пользы. Попробуйте прислушаться к советам близких. Они желают вам только добра. Начало весны станет для вас романтичным периодом, но непростым. Появится много конфликтов и спорных вопросов в отношениях с партнером. Ваша половинка может расстроить вас пустыми обещаниями. Но постарайтесь осознать, что не все такие прагматичные как вы. Под влиянием Венеры вы станете более романтичными. Но не стоит пугаться новых ощущений, это позволит вам укрепить свои отношения.

Лев

Вы очень амбициозны, но все же лидерские качества стоит проявлять в работе, а не в отношениях. Иначе вторая половинка просто долго не продержится рядом с вами. Мало кто захочет выполнять все ваши поручения или мириться с критикой. Вам нужно научиться не перебивать собеседника, навязывая свою точку зрениях, слушать. Только так вы поймете, что творится на душе у другого человека. Решайте проблемы с помощью диалога и не вовлекайте в ваши конфликты посторонних. Вряд ли советчики понимают, как обстоят дела. Свободные Львы смогут встретить того самого человека, которому удается приручить их бурный характер.

Рак

Вы привыкли в отношениях вести себя довольно жестко. Но в начале весны звезды советуют изменить привычную схему действий. Сейчас вам нужно научиться признавать собственные ошибки и не навязывать половнике свое мнений. Семейным Ракам стоит взглянуть на свои отношения под другим углом, вспомнить, за что они полюбили своего партнера. Это поможет укрепить отношения, а также дать им заиграть новыми красками. Постарайтесь избегать ссор, все проблемы можно решить с помощью диалога. Ваша обидчивость может сыграть злую шутку. Контролируйте свои эмоции. Одиноким Ракам стоит оглянуться по сторонам. В этом месяце возможны новые перспективные знакомства.