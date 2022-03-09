Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Знаки зодиака, которые избавятся от долгов в 2022 году

9 марта 2022ЗодиакДиана Сабитова

2022 год – год обнуления, наверное, многие про это слышали. А это значит, что пришло время избавляться от всего лишнего. А уж что может быть «лишним», если не долги?

Знаки зодиака, которые избавятся от долгов в 2022 году
Фото: gubdaily.ru

Давайте посмотрим, каким знакам зодиака удача улыбнется и 2023 год они встретят без неприятных долговых обязательств и кредитов.

Овны

Этому знаку год благоволит, поэтому их ожидают хорошие финансовые перспективы и новые должности. Дело за малым – не поддаться сиюминутному желанию «потратить все и сразу» на очередную дорогую покупку, а потратить деньги на погашение имеющихся кредитов. Впрочем, большинство Овнов успешно справятся с этим испытанием и почувствуют приятную легкость в душе.

Близнецы

Для них Тигр открыл свои кладовые возможностей. У представителей этого знака денег будет достаточно, и они смогут избавиться от задолженностей, за исключением тех случаев, когда должны им самим. Главный барьер в погашении долгов для Близнецов – если их перехватит друг или родственник и попросит ему помочь «до понедельника». Выбирая между погашением своих долгов и помощи другим, Близнец выбирает последнее и может прогадать. Но тем не менее, возможностей в этом году будет достаточно, чтобы позаботиться не только о других, но и о себе!

Скорпион

А вот Скорпионов никакие муки совести терзать не будут. Они просто получат неожиданные инвестиции от своих прежних вложений и, недолго думая, закроют все имеющиеся финансовые хвосты. Потому что Скорпиону очень некомфортно, когда он кому-то должен, он точно знает куда перенаправить полученную сумму. Закрыв этот долг, он подумает о новых перспективах и вложениях – но вот тут звезды не могут ему обещать таких же быстрых решений.

Водолей

Хорошая возможность для закрытия долгов в 2022 году будет и у Водолеев. Но невозможно с уверенностью обещать, что они ей воспользуются – деньги, необходимые на закрытие, придут, но Водолей с большой долей вероятности предпочтет понадеяться на лучшее и вложить их в сиюминутые «хотелки» и новые проекты – с разной долей успешности. Поэтому Водолеям мы просто пожеланием принять верное финансовое решение!

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Зодиак
Знаки зодиака с самым невыносимым характером
Знаки зодиака с самым невыносимым характером
Зодиак
Как болеют и лечатся разные знаки зодиака
Как болеют и лечатся разные знаки зодиака
Гороскопы
Ищем альтернативные варианты — гороскоп на 10 марта
Ищем альтернативные варианты — гороскоп на 10 марта
Гороскопы
Астролог Володина предупредила россиян об опасном марте
Астролог Володина предупредила россиян об опасном марте
Гороскопы
С какими знаками невозможно ужиться под одной крышей
С какими знаками невозможно ужиться под одной крышей
Гороскопы
Любовь или боль: что принесет Венера в Водолее в этом марте
Любовь или боль: что принесет Венера в Водолее в этом марте
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Имена
Имена самых истеричных женщин
Имена самых истеричных женщин
Народные приметы
Народные приметы на 10 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы на 10 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Гороскопы
Какие знаки зодиака «не дружат» с деньгами
Какие знаки зодиака «не дружат» с деньгами