Знаки зодиака, которые избавятся от долгов в 2022 году

2022 год – год обнуления, наверное, многие про это слышали. А это значит, что пришло время избавляться от всего лишнего. А уж что может быть «лишним», если не долги?

Давайте посмотрим, каким знакам зодиака удача улыбнется и 2023 год они встретят без неприятных долговых обязательств и кредитов.

Этому знаку год благоволит, поэтому их ожидают хорошие финансовые перспективы и новые должности. Дело за малым – не поддаться сиюминутному желанию «потратить все и сразу» на очередную дорогую покупку, а потратить деньги на погашение имеющихся кредитов. Впрочем, большинство Овнов успешно справятся с этим испытанием и почувствуют приятную легкость в душе.

Для них Тигр открыл свои кладовые возможностей. У представителей этого знака денег будет достаточно, и они смогут избавиться от задолженностей, за исключением тех случаев, когда должны им самим. Главный барьер в погашении долгов для Близнецов – если их перехватит друг или родственник и попросит ему помочь «до понедельника». Выбирая между погашением своих долгов и помощи другим, Близнец выбирает последнее и может прогадать. Но тем не менее, возможностей в этом году будет достаточно, чтобы позаботиться не только о других, но и о себе!

А вот Скорпионов никакие муки совести терзать не будут. Они просто получат неожиданные инвестиции от своих прежних вложений и, недолго думая, закроют все имеющиеся финансовые хвосты. Потому что Скорпиону очень некомфортно, когда он кому-то должен, он точно знает куда перенаправить полученную сумму. Закрыв этот долг, он подумает о новых перспективах и вложениях – но вот тут звезды не могут ему обещать таких же быстрых решений.

Хорошая возможность для закрытия долгов в 2022 году будет и у Водолеев. Но невозможно с уверенностью обещать, что они ей воспользуются – деньги, необходимые на закрытие, придут, но Водолей с большой долей вероятности предпочтет понадеяться на лучшее и вложить их в сиюминутые «хотелки» и новые проекты – с разной долей успешности. Поэтому Водолеям мы просто пожеланием принять верное финансовое решение!