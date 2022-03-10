Знаки зодиака, которые заражают негативной энергетикой

Какие люди могут легко и просто поменять наше позитивное настроение на негативное?

Наверное, вы замечали, что так случается – оказываешься рядом с человеком и тут же становится некомфортно, дурные мысли лезут в голову, накатывает злоба и тревожность? Ничего удивительного, просто человек действительно может распространять вокруг себя свои страхи и злость. И это ощущается.

Кроме того, есть несколько знаков зодиака, которым такое поведение особенно свойственно.

Если этот знак зодиака находится в дурном настроении – первым позывом будет эту эмоцию «задавить». Но долго так продолжаться не может и его негативный настрой почувствуют все – и близкие, и дальние. При это достаточного одного слова, а иногда даже одного взгляда Скорпиона – его собеседник начинает себя чувствовать так, как будто его по-настоящему ужалили – только яд этот растекается на тонком плане.

Из-за тяжелых дум о мироустройстве и постоянного погружения в работу, представители этого знака зодиака редко бывают в бодром и радостном расположении духа. Он очень удивляется, когда вокруг него кто-то позволяет себе быть беззаботным и радостным – и спешит исправить эту «несправедливость» – начинает в красках рассказывать про все ужасы бытия и человеческого равнодушия. Остановить его сложно, забыть его слова – еще сложнее. Так что стоит десять раз подумать, прежде чем находиться в радиусе 10 метров рядом с озабоченным или чем-то расстроенным Козерогом.

Водолеи обожают, когда вокруг них что-то интересное происходит. Важно, чтобы люди общались, говорили, обсуждали и, самое главное, эмоционально включались в его проблемы. Поэтому Водолей легко «заражает» окружающих любой, даже самой дикой новостью. А поскольку Водолея знают как искреннего и дружелюбного человека, то таким рассказам тоже верят и действительно ожидают самого худшего. Справедливости ради, стоит сказать, что Водолей может «исправиться» – перезагрузиться, передумать и начать транслировать окружению противоположную точку зрения. Он даже готов искренне извиниться за дезинформацию.