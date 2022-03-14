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Пары знаков зодиака, которым гарантирована счастливая жизнь

14 марта 2022ЗодиакМарианна Басс

Каждый человек мечтает найти партнера, который бы идеально подходил ему по характеру, ценностям и не только.

Пары знаков зодиака, которым гарантирована счастливая жизнь
Фото: Кадр из фильма "Любовь зла"

Астрологи утверждают, что некоторые пары знаков зодиака вполне могут обрести совместную счастливую жизнь. «Счастливых» сочетаний не так много, кроме этого, бывают и исключения, однако зачастую именно эти пары образуют гармоничный союз.

Стрелец и Лев

Львы и Стрельцы смогут создать прочные, счастливые и длительные отношения, если они примут свои отличия в характерах. Своим чувством юмора Стрельцы способны сгладить высокомерие Львов, а великодушие и щедрость последних только укрепят союз. И тогда огненные знаки зодиака будет согревать друг друга, а не испепелять.

Овен и Водолей

Несмотря на то, что эти знаки зодиака принадлежат разным стихиям, им никогда не будет скучно друг с другом. Овны и Водолеи любят общаться, делиться идеями, они всегда найдут общие темы для разговоров. Но главное — их отношения основаны не только на любви, но и на дружбе. Эти двое обречены на «долго и счастливо».

Весы и Близнецы

Для обоих знаков зодиака важны такие качества, как независимость и верность. Весы и Близнецы относятся к воздушным знакам, что позволяет им отлично понимать друг друга и находить компромиссы. Оба партнера также достаточно общительны, легко забывают обиды, избегают конфликтов и обладают хорошим чувством юмора.

Скорпион и Рыбы

Рыбы и Скорпион образуют достаточно чувственный союз. Их отношения держатся на доверии, понимании и страсти. Они также способны быстро найти общий язык благодаря тому, что оба знака зодиака принадлежат стихии воды. Скорпионы помогают Рыбам стать увереннее в себе, определиться с жизненными ценностями, а Рыбы, в свою очередь, уравновешивают и охлаждают пыл своей второй половинки.

Телец и Козерог

Представители этих знаков зодиака во многом схожи друг с другом. Они оба большим компаниям предпочитают домашний уют и комфорт, стремятся к материальному благополучию, любят мечтать и привыкли добиваться всего тяжелым трудом. Кроме этого, Телец и Козерог — верные супруги, для них семья всегда на первом месте.

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