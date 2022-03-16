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Жизнь каких знаков зодиака изменится весной 2022 года

16 марта 2022ЗодиакДиана Сабитова

Весна несет в себе новую жизнь и новые планы. Не всем из них бывает суждено осуществиться, но кого-то на этом пути будут поддерживать сами звезды.

Жизнь каких знаков зодиака изменится весной 2022 года
Фото: profishkola.ru

Есть три знака зодиака, жизнь которых с очень большой долей вероятности изменится этой весной.

Овен

Тем, кто давно мечтал о карьерном скачке и улучшении своего финансового положения – ваше время настало. В конце весны вы получите то самое новое предложение, приняв которое, вы сможете изменить свою жизнь. Да, работать все равно придется долго и упорно – но вам, кажется, не привыкать. Готовьтесь к прыжку – он будет резким и действительно головокружительным.

Рак

Для вас весна – это время серьезных перемен, но они произойдут в ваших взглядах на жизнь и людей вокруг. Если вы всю зиму и осень мучились и страдали, думая о несправедливости и невзаимности чувств какого-то человека – весной все это наваждение как рукой снимет. В середине весны вы просто проснетесь и почувствуете, что можете дышать полной грудью, что открыты для нового и интересного. Если же вы давно искали выход из сложной ситуации или же не могли никак решиться отказаться от старого или сделать выбор – да, этой весной вы почувствуете, что время пришло, а вместе с ним пришло четкое и ясное понимание, что нужно делать дальше.

Водолей

Кто не рискует, тот не выигрывает – это ваш девиз по жизни? Этой весной вам придется его вспомнить снова. Вам поступят интересные и совершенно неожиданные предложения – по работе, по партнёрству, необычные места для путешествий. Что нужно делать? Конечно же, соглашаться. Там, где риск и неизвестность – этой весной вас ждет успех и интересное приключение.

Близнецы

Давно мечтали о том, чтобы возглавить какое-нибудь безобразие? Вам представиться отличный шанс это сделать этой весной. Даже самые странные и импульсивные идеи Близнецов могут найти единомышленников в этом сезон. Придется потрудиться – управлять людьми и вдохновлять их на подвиги не так просто, как мечталось, но это приносит отличный результат. Дело за малым – не перегореть, а действительно начать приводить мечты в реальность!

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