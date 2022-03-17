Идеальный партнер для Раков

Март, а тем более его середина – отличное время для того, чтобы задуматься над поиском своей идеальной половинки. И Раки тут не исключение.

О чем же им следует помнить и что учитывать, совершая судьбоносный выбор?

Рак – представитель стихии Вода. А это значит, что с представителями стихии Огонь (Стрельцами, Овном и Львом) ему будет сложно. Вода – это про чувства, а огонь – про эмоции. Там, где Раку хочется порассуждать и подумать, насладиться моментом, знаки огня предпочитают действовать, зачастую слишком резко и импульсивно, чем больно ранят Рака. Такие союзы ждут скандалы, ссоры и увы, быстрые расставания.

Не лучше обстоят дела и со знаками стихии Воздух (Водолеем, Весами, Близнецами). Они слишком легкие, слишком непредсказуемые и редко задумываются о том, какой след в душе близких оставляют их действия. Кроме того, они слишком быстро меняют свое мнение и настроение – для Рака это будет очень тяжело и он будет ощущать себя преданным, забытым и ненужным.

Казалось бы, можно поискать счастья у представителей родной стихии – Воды (Раки, Скорпионы, Рыбы). Но и здесь возможны «подводные камни». Скорпионы слишком больно жалят, если случайно наступить им на хвост, пара Раков способна извести друг друга бесконечными эмоциональными придирками, а Рыбы долго терпят, но в один прекрасный момент им становится скучно, и они решают сменить обстановку, а вместе с ней и партнера.

Остается стихия Земли. И, каким бы странным это не казалось, противоположности будут успокаивать друг друга. Дева выслушает, пожалеет, даст мудрый совет, но вполне может «достать» придирками и требованием лучшей версии отношений. Козерог слишком скуп на эмоции ему вечно не до партнера, он в работе и решении судьбоносных вопросов.

Остается Телец. Он, как и Рак, любит дом и быт, готов заботиться, он верен и честен. Они по-настоящему являются друг для друга поддержкой и опорой, они готовы вместе вкладываться в обустройства дома, у них много сходных целей и ценностей. Телец не будет мудрствовать, а просто выслушает, примет и обогреет. Идеальная пара – это про них.

А как найти идеального партнера Близнецам, читайте по этой ссылке.