Какие болезни прилипают к знакам зодиака

Как сохранить свое здоровье и побороть все болячки?

Здоровье – самый важный ресурс человека. Ведь только когда мы здоровы и полны сил, мы можем достигать своих целей и воплощать мечты в жизнь. Чтобы сохранить свой физический ресурс, мы должны знать свои слабые места и быть к ним особенно внимательными. О том, какие болезни характерны для представителей зодиака, читайте в этой статье.

Символически знак Овна связан с головой и всеми органами, которые находятся именно на голове. Поэтому Овну следует беречь глаза и уши – это мишень номер один для развития заболеваний. Овны крайне подвержены различным ОРВИ, из-за того, что их слизистые буквально притягивают к себе вирусы.

Зона уязвимости Тельца – шея и грудь. Поэтому заболевания горла и дыхательной системы – это то, что цепляется к вам сильнее всего. Носите шарф и дышите глубже!

Близнецы подвержены заболеваниям нервной системы и психики. Любой стресс сказывается на вас острее, чем на других. Режим дня и хорошее питание, а также практики релаксации очень помогут вам.

Слабое место Рака – желудок. Поэтому стоит особенно бережно обходиться с собой в плане питания. Не переедайте и не увлекайтесь жирным и специями, и никакого кофе на голодный желудок!

Больное место Льва – кишечник, поэтому недуги, связанные с пищеварением, очень свойственны всем Львам. Следите за питанием и не пренебрегайте физической активностью – и все будет прекрасно!

Девы подвержены кожным заболеваниям. Это могут быть воспаления или, наоборот, чрезмерная сухость. Пейте побольше воды и регулируйте образ жизни в зависимости от состояния кожи.

Весы страдают от разного рода психических расстройств, особенно тревожного спектра. Им нужно учиться идти вперед через страх и не пренебрегать риском – Весы слишком часто сдерживают инициативу, что выливается в застой энергии и соответствующую психосоматику.

Под управлением Скорпиона находится половая система, соответственно Скорпионы подвержены болезнями «ниже пояса». Им особенно важно помнить о безопасном сексе!

Слабое место Стрельца – его неуемность в еде, движении и эмоциях. Поэтому заболевания могут быть самые разные: от болезней пищеварения до психических расстройств. Совет один: ищите баланс.

Уязвимое место Козерога – опорно-двигательная система и особенно колени. Чтобы поддерживать здоровье, Козероги должны поддерживать водно-минеральный баланс и побольше двигаться.

Болезни Водолеев носят исключительно психологический характер. Чувство изоляции и желание быть необычным часто провоцируют эмоциональные проблемы, которые могут привести к самым различным последствиям. Водолеям важно помнить о том, что связи с другими людьми очень важны.

Ахиллесова пята Рыб – их склонность к разного рода зависимостям. Важно разбираться с этой вредоносной внутренней тягой и останавливаться, пока еще не поздно.