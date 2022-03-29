Какие знаки зодиака ждет самая страшная судьба

Каждого человека судьба так или иначе испытывает на прочность.

Обычно после черной полосы наступает белая, однако у этих знаков зодиака череда несчастий может не заканчиваться слишком долго. И чаще всего в этом виновны сами представители знаков. Каким же знакам зодиака досталась самая тяжелая и страшная судьба?

На пути к счастью Близнецам мешают их непостоянство и вера в неотвратимость судьбы. И далеко не каждый желает иметь с ними дело, поскольку многие думают, что представители этого знака зодиака рано или поздно их обманут. Однако не все понимают, что Близнецы делают это не со зла – все дело в том, что в силу своего характера они могут в самую последнюю минуту изменить свое решение в отношении чего-либо. А когда представители этого знака зодиака терпят неудачу, они не ищут проблему в себе, а предпочитают думать о том, что во всем виноваты звезды. Чтобы судьба вновь повернулась к Близнецам лицом, им необходимо научиться брать на себя ответственность.

Проблема Весов заключается в том, что они очень зависят от мнения окружающих. И ради похвалы представители этого знака готовы пойти на любые ухищрения. Пока Весы пытаются оправдать чьи-либо ожидания, они теряют довольно много созидательной энергии. А это чревато тем, что, рожденные под эти знаком, будут воплощать чужие идеи вместо своих. Все это мешает Весам поймать удачу и встать во главе своей судьбы. Однако у этого знака, как и у всех остальных, есть шанс обрести счастье. Для этого им необходимо начать прислушиваться к себе и научиться вырабатывать собственное мнение.

А вот Скорпионы, в отличие от Весов, являются кузнецами своей судьбы. Однако, вместо того, чтобы выбрать легкий путь в достижении счастья, они зачастую сознательно идут прямиком в неприятности. А все дело в том, что они искренне полагают, что счастье нельзя обрести просто так. Судьба считает представителей Скорпионов равными себе благодаря их воле, однако от этого их жизнь становится только сложнее. И их упрямство, а также неумение подстраиваться под изменчивый мир, считается главной проблемой. Судьба будет благосклонна к тем Скорпионам, которые умеют в нужный момент уступать и идти на компромиссы.