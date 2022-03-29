Что ждет Весы, Скорпионов и Стрельцов в апреле

Во второй месяц весны жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Весы

В этом месяце звезды предоставят вам все возможности для роста — самое время ими воспользоваться. А вот лень, наоборот, может помешать вам прийти к успеху. Расслабиться можно только, когда вы увидите результат. Поэтому работайте максимально упорно. Тем более, в начале месяца вам самим захочется перемен. Если не будете справляться, спросите совета начальства или более опыт коллег — они помогут. Настроение будет хорошим без какого-либо особенного повода. А настрой — романтическим. Возможен легкий флирт или даже новый роман. Только не торопитесь нырять в отношения с головой. Иначе можете серьезно разочароваться.

Скорпион

Весна в самом разгаре. Поэтому и апрель получится весьма активным. После неопределенности в марте вы полны смелых и планов, и идей — пора их реализовывать. Настроение будет постоянно меняться: от решительности и радости до полного отчаяния и апатии. Виноваты в этом внешние обстоятельства, а также переоценка собственных ценностей. Но не делайте поспешных выводов, а том можете свернуть с намеченной цели. Работы предстоит много. Однако, если вы не будете сбавлять темп, звезды порадуют вас приятными сюрпризами. Постарайтесь проанализировать ошибки прошлого и исправить их, если это возможно. Это поспособствует вашему личностному росту и поможет добиться своего.

Стрелец

Рутинных дел в апреле будет много, но и времени на отдых тоже предостаточно. На первый план в этом месяце выйдут отношения: дружественные, любовные, рабочие. Вы встретитесь с теми, с кем давно не виделись. Удастся восстановить разорванные отношения с теми, кто вам дорог и необходим. Но не стоит уходить в эмоции с головой, кто-то может воспользоваться вашим состоянием. Апрель будет суетливым: все начнет валиться из рук. В итоге вы лишь отдалитесь от поставленной цели. Но сейчас важно взять себя в руки и быть максимально внимательными. Опоздания и ошибки в работе ваше начальство точно не оценит. А потерять работу вам вряд ли хочется. Поэтому лучше не подливать масла в огонь. Постарайтесь избегать тяжелой физической нагрузки, сейчас ваши кости и суставы особенно уязвимы.